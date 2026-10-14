Dopo nove giorni, ritrovato uno svizzero scomparso in Spagna

Una scomparsa misteriosa

Una vicenda che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e non solo. Il 73enne si trovava in vacanza con un gruppo di turisti svizzeri e alloggiava all'Hotel Diana Park di Estepona. Quella domenica sera, dopo aver cenato in un ristorante sulla spiaggia, a circa 700 metri dall'albergo, si era incamminato verso la struttura insieme a due donne del gruppo.

Percorsi circa 300 metri, si era accorto di aver dimenticato il cellulare al ristorante e aveva deciso di tornare indietro per recuperarlo. Da quel momento, nessuno lo aveva più visto. L'uomo non era mai arrivato al ristorante, né aveva fatto ritorno in hotel, dove aveva lasciato i suoi effetti personali e i documenti d'identità. La sera stessa i suoi compagni di viaggio si erano dati da fare per cercarlo, senza successo. La guida turistica aveva sporto immediatamente denuncia alla polizia.