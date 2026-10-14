Dopo nove giorni, ritrovato uno svizzero scomparso in Spagna
Il 73enne è vivo e sta bene. Il figlio, partito per cercarlo, lo ha raggiunto e ora i due sono in viaggio verso la Serbia, dove risiedono.
Il 73enne è vivo e sta bene. Il figlio, partito per cercarlo, lo ha raggiunto e ora i due sono in viaggio verso la Serbia, dove risiedono.
ZURIGO / - Dopo nove giorni di ricerche, c'è un lieto fine per un cittadino svizzero di 73 anni scomparso lo scorso 4 ottobre a Estepona, sulla Costa del Sol, in Spagna. Secondo quanto riportano i media serbi, dove l'uomo risiede, l'uomo è stato ritrovato ed è in buone condizioni. A confermarlo è stata la moglie, che questa mattina ha raccontato alla testata mondo.rs che il figlio, partito per l'Andalusia alla ricerca del padre, è riuscito a raggiungerlo.
«Mio figlio mi ha soltanto detto che è stato trovato e che sta bene. Al momento sono insieme in aeroporto e stanno aspettando un volo per la Serbia», ha dichiarato la donna. La moglie ha aggiunto di non sapere ancora dove si trovasse il marito né cosa gli sia accaduto durante i nove giorni in cui non ha dato notizie di sé. «Ero molto agitata quando l'ho saputo», ha raccontato.
Una scomparsa misteriosa
Una vicenda che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e non solo. Il 73enne si trovava in vacanza con un gruppo di turisti svizzeri e alloggiava all'Hotel Diana Park di Estepona. Quella domenica sera, dopo aver cenato in un ristorante sulla spiaggia, a circa 700 metri dall'albergo, si era incamminato verso la struttura insieme a due donne del gruppo.
Percorsi circa 300 metri, si era accorto di aver dimenticato il cellulare al ristorante e aveva deciso di tornare indietro per recuperarlo. Da quel momento, nessuno lo aveva più visto. L'uomo non era mai arrivato al ristorante, né aveva fatto ritorno in hotel, dove aveva lasciato i suoi effetti personali e i documenti d'identità. La sera stessa i suoi compagni di viaggio si erano dati da fare per cercarlo, senza successo. La guida turistica aveva sporto immediatamente denuncia alla polizia.
La famiglia aveva quindi lanciato un appello alla popolazione e ingaggiato un investigatore privato per cercarlo. Restano per ora da chiarire le circostanze della scomparsa e quanto accaduto nei giorni successivi. Ancora ignoto cosa sia accaduto in questo lasso di tempo.
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