Donazioni sotto falso nome: bufera sulla campagna elettorale di Maudet

Le donazioni, versate all'associazione a sostegno della candidatura di Maudet, avevano suscitato scalpore perché erano state registrate anche a nome di personalità ginevrine già decedute. La legge ginevrina sull'esercizio dei diritti politici vieta finanziamenti anonimi o l'utilizzo di nomi fittizzi.

Il procedimento non è diretto contro il consigliere di Stato Maudet. Secondo fonti concordanti, l'indagato è il responsabile della società fiduciaria che aveva verificato la contabilità dell'associazione di sostegno. In caso di condanna, il fiduciario rischia fino a cinque anni di reclusione. Il presidente dell'associazione è attualmente considerato testimone. Per entrambi vale la presunzione di innocenza.