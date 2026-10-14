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Donazioni sotto falso nome: bufera sulla campagna elettorale di Maudet

Il procedimento tuttavia non è diretto contro il consigliere di Stato ginevrino. Secondo fonti concordanti, l'indagato è il responsabile della società fiduciaria che aveva verificato la contabilità dell'associazione di sostegno.
Donazioni sotto falso nome: bufera sulla campagna elettorale di Maudet
LAURENT GUIRAUD/ TAMEDIA
Fonte Ats
di Redazione
Donazioni sotto falso nome: bufera sulla campagna elettorale di Maudet
Il procedimento tuttavia non è diretto contro il consigliere di Stato ginevrino. Secondo fonti concordanti, l'indagato è il responsabile della società fiduciaria che aveva verificato la contabilità dell'associazione di sostegno.

GINEVRA - La Procura del canton Ginevra ha avviato un procedimento penale in relazione al finanziamento della campagna elettorale del consigliere di Stato Pierre Maudet nel 2023. Al centro della vicenda vi sono donazioni effettuate sotto falso nome per un importo complessivo superiore a 20'000 franchi. Una persona è accusata di falsità in documenti.

La Procura ginevrina ha confermato a Keystone-ATS una notizia in tal senso diffusa dalla radiotelevisione romanda RTS. Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia penale e sulla base di indizi, ha dichiarato il portavoce Olivier Francey. A causa delle indagini in corso, Francey non ha fornito ulteriori dettagli.

Le donazioni, versate all'associazione a sostegno della candidatura di Maudet, avevano suscitato scalpore perché erano state registrate anche a nome di personalità ginevrine già decedute. La legge ginevrina sull'esercizio dei diritti politici vieta finanziamenti anonimi o l'utilizzo di nomi fittizzi.

Il procedimento non è diretto contro il consigliere di Stato Maudet. Secondo fonti concordanti, l'indagato è il responsabile della società fiduciaria che aveva verificato la contabilità dell'associazione di sostegno. In caso di condanna, il fiduciario rischia fino a cinque anni di reclusione. Il presidente dell'associazione è attualmente considerato testimone. Per entrambi vale la presunzione di innocenza.

Già comminate sanzioni
Il caso ha già avuto conseguenze sul piano amministrativo. Lo scorso giugno, la Camera amministrativa del Tribunale di Ginevra ha confermato le sanzioni comminate dalla Cancelleria di Stato nei confronti dell'associazione di sostegno e della società fiduciaria.

L'associazione dovrà pagare una multa di 2'000 franchi e restituire le donazioni accettate indebitamente. Complessivamente, le sanzioni ammontano a poco meno di 37'000 franchi, ma contro le decisioni sono stati presentati ricorsi al Tribunale federale.

Nel 2023 Pierre Maudet è stato rieletto nel consiglio di Stato ginevrino con il suo nuovo partito denominato "Libertés et Justice sociale". L'ex esponente del PLR era stato estromesso dal partito e dal governo cantonale nel 2021 a seguito di uno scandalo relativo a un viaggio di lusso ad Abu Dhabi.

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