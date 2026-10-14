Migros: via libera alla vendita dei negozi Tegut a Rewe
La cooperativa zurighese aveva annunciato in marzo l'intenzione di ritirarsi dal mercato tedesco
ZURIGO - Migros compie un ulteriore passo avanti nell'ambito del suo ritiro dal mercato tedesco: il Bundeskartellamt, l'autorità garante della concorrenza, ha autorizzato il gruppo Rewe ad acquisire 38 supermercati della catena bio Tegut, controllata dalla cooperativa regionale Migros di Zurigo.
La vendita di altri due punti vendita, situati nelle città dell'Assia di Marburg e Schlüchtern, è stata invece temporaneamente esclusa dall'operazione: Rewe si è impegnata a non rilevare i due negozi per quattro anni, ha indicato oggi l'autorità.
L'operazione si inserisce nel più ampio processo di dismissione della rete Tegut. Già alla fine di settembre, il Bundeskartellamt aveva autorizzato la vendita di 178 filiali al concorrente Edeka, imponendo in quel caso l'esclusione di 24 punti vendita. La decisione è tuttavia oggetto di un ricorso presentato dal rivenditore biologico Vollcorner.
Anche la catena di negozi automatizzati Tante Enso ha ottenuto il via libera per acquisire 36 strutture. Con le autorizzazioni concesse a Rewe, Edeka e Tante Enso risultano quindi superati gli ostacoli concorrenziali alla vendita di complessivi 252 negozi Tegut, fatta salva la controversia relativa all'operazione con Edeka. Tegut gestisce attualmente circa 340 punti vendita in Germania, compresi una quarantina di minimarket a marchio Teo, e impiega circa 7400 persone.
La cooperativa Migros Zürich aveva annunciato in marzo l'intenzione di ritirarsi dal mercato tedesco, dopo anni di difficoltà nel settore. Allora la dirigenza aveva quantificato a 600 milioni di euro (560 milioni di franchi al cambio attuale) le perdite subite con Tegut dal 2013, quando Migros ha assunto il controllo dell'impresa tedesca.