Ancora sfide di soffocamento tra i giovani: a Losanna si arriva allo svenimento

La sfida avrebbe già avuto conseguenze preoccupanti. Giovedì scorso, secondo le informazioni di 24 heures, diversi studenti dell'istituto hanno avuto bisogno di assistenza e uno di loro avrebbe perso brevemente conoscenza, rendendo necessario l'intervento dell'infermiera scolastica.

La situazione ha spinto la direzione dell'istituto a inviare una lettera ai genitori, definendo quanto sta accadendo «preoccupante». Il decano si è inoltre recato in tutte le classi coinvolte per sensibilizzare gli allievi sui rischi di queste pratiche.