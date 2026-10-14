Atterraggio fuori programma per un volo Swiss

Il Boeing 777 ha toccato terra alle 8.57 ora svizzera di mercoledì, secondo i dati del servizio di tracciamento Flightradar24.com.

La portavoce di Swiss, Nicole Meier, ha spiegato che «il motivo dell'atterraggio fuori programma a Salvador è stato un problema medico di un passeggero». La persona vittima del problema sanitario è stata affidata alle cure dei soccorritori. Meier ha aggiunto: «Sappiamo che una situazione del genere può essere pesante per i nostri passeggeri e generare incertezza, e ce ne rammarichiamo. Auguriamo al passeggero malato una pronta guarigione».