Atterraggio fuori programma per un volo Swiss
Il motivo? Un'emergenza medica a bordo. L'aereo ha toccato terra a Salvador anziché a San Paolo
SALVADOR - Un volo Swiss diretto da Zurigo a San Paolo, in Brasile, ha dovuto effettuare un atterraggio fuori programma nella città brasiliana di Salvador a causa di un'emergenza medica. A bordo del Boeing 777 viaggiavano 320 passeggeri.
Il volo LX92, riferisce il Tages Anzeiger, era decollato martedì da Zurigo alle 23.17. Il viaggio si è svolto inizialmente come previsto, ma dopo poco più di nove ore l'equipaggio ha cambiato rotta mentre l'aereo si trovava a quasi 11mila metri di quota a sud-ovest di Salvador.
Il Boeing 777 ha toccato terra alle 8.57 ora svizzera di mercoledì, secondo i dati del servizio di tracciamento Flightradar24.com.
La portavoce di Swiss, Nicole Meier, ha spiegato che «il motivo dell'atterraggio fuori programma a Salvador è stato un problema medico di un passeggero». La persona vittima del problema sanitario è stata affidata alle cure dei soccorritori. Meier ha aggiunto: «Sappiamo che una situazione del genere può essere pesante per i nostri passeggeri e generare incertezza, e ce ne rammarichiamo. Auguriamo al passeggero malato una pronta guarigione».