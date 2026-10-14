Verso una stretta sui social: ecco cosa potrebbe cambiare

Il Governo ha quindi incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare un messaggio entro fine giugno 2027 che introduca la procedura di segnalazione per tutti i contenuti presumibilmente illeciti, inserisca una valutazione e una riduzione dei rischi per i giovani e vieti alle piattaforme di mostrare ai minori pubblicità profilate in base al loro comportamento in rete e alla loro personalità.