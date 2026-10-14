Perde il controllo dell'auto, attraversa il prato e si ribalta

L'incidente si è verificato attorno alle 8.50, quando un automobilista di 29 anni, mentre percorreva la Vorderbergstrasse, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è uscita dalla carreggiata, ha attraversato un prato per un centinaio di metri e si è infine ribaltata, fermandosi sul tetto.

Il conducente è stato estratto dall'abitacolo con ferite lievi e trasportato in ospedale dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale di Svitto, il servizio di soccorso, un elicottero di salvataggio, i pompieri di Galgenen e un servizio di rimorchio privato.