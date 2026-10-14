Due giovani avvicinate e spaventate in un bosco
Gli episodi sono avvenuti lunedì e martedì a Gerlafingen alla stessa ora; la polizia cerca testimoni
Gli episodi sono avvenuti lunedì e martedì a Gerlafingen alla stessa ora; la polizia cerca testimoni
GERLAFINGEN - Un uomo non ancora identificato avrebbe molestato o spaventato due giovani donne, in due episodi avvenuti alla stessa ora e nello stesso bosco di Gerlafingen (SO). Nessuna delle due è rimasta ferita. La Polizia cantonale solettese ha avviato le indagini e cerca testimoni.
Il primo episodio risale a lunedì 12 ottobre. Attorno alle 18.40, in un’area boschiva compresa tra Friedhofstrasse, Grüttstrasse e Kriegstettenstrasse, l’uomo ha rivolto la parola a un’adolescente e l’ha afferrata per un braccio. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a correre verso il vicino quartiere residenziale. In seguito è stata allertata la polizia.
Un secondo caso si è verificato martedì 13 ottobre, sempre attorno alle 18.40 e nello stesso tratto di bosco. Una giovane donna sarebbe stata avvicinata presumibilmente dallo stesso uomo, che le ha sbarrato la strada e poi l’ha rincorsa per alcuni metri.
Le intenzioni dell’uomo non sono al momento note. Chiunque abbia notato comportamenti sospetti nel bosco o nelle sue vicinanze, oppure possa fornire indicazioni sull’identità dello sconosciuto, è invitato a contattare la Polizia cantonale solettese al numero 032 627 81 17.