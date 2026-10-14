Due giovani avvicinate e spaventate in un bosco

Un secondo caso si è verificato martedì 13 ottobre, sempre attorno alle 18.40 e nello stesso tratto di bosco. Una giovane donna sarebbe stata avvicinata presumibilmente dallo stesso uomo, che le ha sbarrato la strada e poi l’ha rincorsa per alcuni metri.

Le intenzioni dell’uomo non sono al momento note. Chiunque abbia notato comportamenti sospetti nel bosco o nelle sue vicinanze, oppure possa fornire indicazioni sull’identità dello sconosciuto, è invitato a contattare la Polizia cantonale solettese al numero 032 627 81 17.