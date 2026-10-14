Nestlé Waters: multa di 2 milioni di euro in Francia

Per Nestlé Waters i problemi giudiziari non sono però conclusi: a Parigi è ancora aperta un'altra indagine per presunta frode, avviata dopo una denuncia. Restano anche attive controversie sulla legalità dei sistemi di microfiltrazione adottati dall'azienda per le sue acque minerali. La società è inoltre ancora coinvolta in una procedura giudiziaria per discariche abusive mantenute nei Vosgi.

Come si ricorderà il gruppo Nestlé ha intenzione di cedere parzialmente la sua controllata: è infatti prevista la creazione di una joint venture con la società di investimento americana Platinum Equity, verso cui verranno fatte confluire le attività riguardanti l'acqua. Entrambi i partner dovrebbero detenere una quota del 50% della nuova entità, che sarà denominata Peranel e che avrà sede a Parigi. L'operazione valuta la divisione 4,9 miliardi di euro, pari a circa 4,5 miliardi di franchi. Nestlé incassa dalla cessione parziale 2,8 miliardi di franchi. Il completamento della transazione è previsto nella prima metà del 2027.