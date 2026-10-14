CANTONE
Si cerca Serena Chelliah
La 19enne è stata vista l'ultima volta sabato scorso, 10 ottobre, a Mendrisio
Polizia Cantonale
Fonte red
Si cerca Serena Chelliah
La 19enne è stata vista l'ultima volta sabato scorso, 10 ottobre, a Mendrisio
VACALLO - Serena Chelliah, 19enne di Vacallo, risulta scomparsa dallo scorso 10 ottobre. È stata vista l'ultima volta, come riferisce l'avviso diramato dalla Polizia cantonale, attorno alle 11 di sabato scorso a Mendrisio.
Le autorità hanno diramato i suoi connotati: corporatura snella, statura 168 centimetri, peso attorno ai 55/60 kg, occhi castani, viso di forma ovale-rotonda, capelli lisci neri e lunghi. Si esprime in lingua italiana.
Il suo abbigliamento al momento della scomparsa non è noto.
Chi avesse informazioni utili al suo ritrovamento o dovesse rintracciarla è invitato a contattato il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
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