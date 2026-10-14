La disoccupazione in Ticino continua a crescere

Le previsioni vanno comunque interpretate con cautela. Per il periodo ottobre-dicembre l’IRE indica un intervallo di confidenza compreso tra il 2,93% e il 3,70%, mentre per il primo trimestre del 2027 la forchetta va dal 2,93% al 3,97%. Il modello prospetta dunque valori superiori a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, ma con un margine di incertezza.

Residenti stranieri più esposti

I dati del terzo trimestre mostrano differenze significative tra le categorie di residenti. Il tasso di disoccupazione si è fermato al 2,20% tra i cittadini svizzeri, mentre ha raggiunto il 4,17% tra i residenti stranieri. Su base annua, l’aumento è stato rispettivamente di 0,2 e 0,5 punti percentuali.