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Gambarogno, le mense scolastiche conquistano il marchio Fourchette verte

Dopo la scuola dell'infanzia, anche elementari e medie ottengono il riconoscimento, frutto di un percorso biennale per migliorare la qualità dei pasti serviti agli allievi.
Gambarogno, le mense scolastiche conquistano il marchio Fourchette verte
Fourchette verte
Nella foto, da sinistra: Tamara Piazza (capodicastero Educazione), Christine Massera (responsabile operativa Fourchette verte Ticino), Nicola Jacobi (cuoco responsabile di cucina), Massimiliano Aiello (aiuto cuoco), Stefano Bello (direttore dell'Istituto scolastico) e Valentina Galli (responsabile amministrativa Fourchette verte Ticino).
Fonte Red
elaborata da Debora CiriglianoGiornalista in formazione
Gambarogno, le mense scolastiche conquistano il marchio Fourchette verte
Dopo la scuola dell'infanzia, anche elementari e medie ottengono il riconoscimento, frutto di un percorso biennale per migliorare la qualità dei pasti serviti agli allievi.

GAMBAROGNO - Dopo la scuola dell'infanzia, anche la scuola elementare e le scuole medie del Gambarogno hanno ottenuto il marchio di qualità nutrizionale Fourchette verte. Un riconoscimento che arriva al termine di due anni di lavoro dedicati alla riorganizzazione della ristorazione scolastica e alla preparazione di pasti equilibrati per gli allievi.

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta venerdì 2 ottobre, alla presenza della capodicastero Educazione, Tamara Piazza, e di una delegazione dell'Amministrazione comunale. A consegnare le certificazioni sono state le responsabili di Fourchette verte Ticino.

Due anni di lavoro nella cucina di Vira Gambarogno
Il riconoscimento premia in particolare il percorso intrapreso dall'Istituto scolastico del Gambarogno per centralizzare la preparazione di tutti i pasti nella cucina di Vira Gambarogno. Un progetto sviluppato e progressivamente consolidato nell'arco di due anni, che ha richiesto un importante lavoro di organizzazione e collaborazione tra il personale coinvolto.

«Il riconoscimento ottenuto rappresenta un traguardo particolarmente significativo», sottolinea il direttore dell'Istituto scolastico, Stefano Bello, ricordando che la certificazione era già stata conseguita dalla scuola dell'infanzia e che ora è stata estesa anche agli altri due ordini scolastici.

Secondo il direttore, l'ottenimento del marchio «attesta la qualità del lavoro svolto in questi anni nella definizione e nella preparazione di menù equilibrati, variati e rispettosi delle normative vigenti», confermando l'impegno a garantire un'alimentazione equilibrata a tutti gli allievi, dalla scuola dell'infanzia alle medie.

Un marchio che promuove salute e alimentazione equilibrata
Fourchette verte è un marchio di qualità nutrizionale che promuove un'alimentazione equilibrata e variata, cercando di conciliare il piacere di mangiare con la tutela della salute. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione di alcune malattie.

La certificazione riconosce quindi l'attenzione riservata non soltanto alla preparazione dei pasti, ma anche alla loro composizione nutrizionale e al rispetto delle normative vigenti.

Un ruolo centrale nel raggiungimento dell'obiettivo è stato svolto dal personale delle cucine e delle mense scolastiche. «Un ringraziamento particolare va allo staff di cucina e a tutto il personale delle mense, che con professionalità, impegno e dedizione hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo importante traguardo», afferma Bello.

Per il direttore, la consegna degli attestati rappresenta anche uno stimolo a proseguire il lavoro avviato, «continuando a garantire la massima attenzione per una ristorazione scolastica di qualità, attenta alla salute, all'equilibrio nutrizionale e al piacere di consumare un buon pasto».

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