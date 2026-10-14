Gambarogno, le mense scolastiche conquistano il marchio Fourchette verte

Due anni di lavoro nella cucina di Vira Gambarogno

Il riconoscimento premia in particolare il percorso intrapreso dall'Istituto scolastico del Gambarogno per centralizzare la preparazione di tutti i pasti nella cucina di Vira Gambarogno. Un progetto sviluppato e progressivamente consolidato nell'arco di due anni, che ha richiesto un importante lavoro di organizzazione e collaborazione tra il personale coinvolto.

«Il riconoscimento ottenuto rappresenta un traguardo particolarmente significativo», sottolinea il direttore dell'Istituto scolastico, Stefano Bello, ricordando che la certificazione era già stata conseguita dalla scuola dell'infanzia e che ora è stata estesa anche agli altri due ordini scolastici.