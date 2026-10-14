Gli scolari alla scoperta dei laboratori dei panettieri
È l'evento organizzato in questa settimana dal Kiwanis Club Bellinzona & Valli, che avrà il momento clou il 16 ottobre
BELLINZONA - Il Kiwanis Club Bellinzona & Valli, nell'ambito dei festeggiamenti per i 40 anni di attività al servizio dei più bisognosi, ha organizzato una settimana dedicata alla riscoperta del pane rivolta alle scuole elementari. Dal 12 al 16 ottobre 2026, undici panetterie del Ticino aprono le porte dei loro laboratori ad altrettante scolaresche, che produrranno per l'occasione un pane speciale. Il momento clou dell'iniziativa è fissato per venerdì 16 ottobre, data che coincide con la giornata mondiale del pane.
L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il club e l'associazione dei Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Ticino, Mesolcina e Calanca, il cui presidente è Massimo Turuani. L'obiettivo, spiega il Kiwanis, è sensibilizzare bambine e bambini sull'importanza di un alimento che per anni è stato strettamente legato alla sopravvivenza, ma che ha progressivamente perso terreno a favore di merendine confezionate, biscotti industriali e bevande energetiche, complici anche pregiudizi, veri o falsi, sul suo presunto potere «ingrassante». Un fenomeno alimentato, secondo il club, anche dal proliferare di negozi ed empori «last minute» aperti a tutte le ore del giorno, festività comprese, spesso riforniti con impasti provenienti dall'estero.
Per promuovere l'adesione delle classi, la Divisione della scuola, tramite la Sezione delle scuole comunali, ha informato le direzioni scolastiche interessate, invitandole a partecipare. L'evento potrà favorire un'attività didattica specifica anche in aula e offre ad allieve e allievi l'occasione di «mettere le mani in pasta», come sottolinea il Kiwanis Club Bellinzona & Valli, che esprime la speranza che ragazze e ragazzi, una volta informati, comprendano l'importanza di tornare a certe pratiche alimentari – a partire dal «buon vecchio pane burro e marmellata» – rinunciando magari a qualche prodotto preconfezionato. L'iniziativa sarà seguita dai mezzi di informazione, radio e soprattutto televisione, che la documenterà in diversi servizi.
Le panetterie che hanno aderito alla manifestazione si trovano in quasi tutto il territorio cantonale. Oggi e domani tocca alla Panetteria Pellanda di Intragna, mentre giovedì sarà la volta della Panetteria pasticceria Danesi Fabio, sempre a Intragna. Gran finale venerdì 16 ottobre a Sempre Allegra (Fondazione Parco San Rocco) a Morbio Inferiore e al Mulino Maroggia.
L'iniziativa si svolge sotto l'egida del Kiwanis Club Bellinzona & Valli, in collaborazione con gli altri club della Divisione 23, che riunisce Locarno, Lugano e Mendrisio. Questi club fanno parte del Distretto Kiwanis Svizzera-Liechtenstein, una rete che conta circa 200 club e 7'500 soci accomunati da uno spirito di solidarietà e servizio alla comunità. Attraverso un impegno volontario e disinteressato, i kiwaniani sostengono persone, famiglie, associazioni e organizzazioni bisognose, mettendo a disposizione risorse umane, materiali e finanziarie in gesti concreti di vicinanza e responsabilità verso il prossimo.