Gli scolari alla scoperta dei laboratori dei panettieri

Per promuovere l'adesione delle classi, la Divisione della scuola, tramite la Sezione delle scuole comunali, ha informato le direzioni scolastiche interessate, invitandole a partecipare. L'evento potrà favorire un'attività didattica specifica anche in aula e offre ad allieve e allievi l'occasione di «mettere le mani in pasta», come sottolinea il Kiwanis Club Bellinzona & Valli, che esprime la speranza che ragazze e ragazzi, una volta informati, comprendano l'importanza di tornare a certe pratiche alimentari – a partire dal «buon vecchio pane burro e marmellata» – rinunciando magari a qualche prodotto preconfezionato. L'iniziativa sarà seguita dai mezzi di informazione, radio e soprattutto televisione, che la documenterà in diversi servizi.

Le panetterie che hanno aderito alla manifestazione si trovano in quasi tutto il territorio cantonale. Oggi e domani tocca alla Panetteria Pellanda di Intragna, mentre giovedì sarà la volta della Panetteria pasticceria Danesi Fabio, sempre a Intragna. Gran finale venerdì 16 ottobre a Sempre Allegra (Fondazione Parco San Rocco) a Morbio Inferiore e al Mulino Maroggia.