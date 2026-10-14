Alloggi Ticino, l'acquisizione totale da parte del Cantone divide la politica

Il progetto del Governo ticinese di assumere il pieno controllo di Alloggi Ticino SA incontra un ostacolo in Parlamento. In Commissione gestione e finanze, UDC, PLR e Lega si sono schierati contro lo stanziamento di 9,42 milioni di franchi necessario per acquistare tutte le azioni. Favorevoli invece Centro, PS e Verdi. Lo riferisce la RSI.