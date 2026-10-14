Principio d'incendio a Davesco-Soragno

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a spegnere il rogo, e la Polizia cantonale. Non si registrano feriti.

Come precisato dai pompieri di Lugano, l'incendio è stato di entità contenuta. A prendere fuoco sono stati alcuni rifiuti ingombranti macinati, depositati nell'area di pressatura della ditta. A dare l'allarme è stato il custode, che durante il suo giro di ronda ha notato le prime fiamme e ha immediatamente avvisato i soccorsi.