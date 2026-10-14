Principio d'incendio a Davesco-Soragno
L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 22.
L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 22.
DAVESCO-SORAGNO - Un principio d'incendio si è verificato ieri sera, poco dopo le 22, in un centro di raccolta e smistamento rifiuti a Davesco-Soragno.
L'episodio, segnalato alla redazione da un lettore, ha trovato successivamente conferma da parte della Polizia cantonale. Le fiamme hanno interessato alcuni rifiuti depositati in uno degli stalli della struttura.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a spegnere il rogo, e la Polizia cantonale. Non si registrano feriti.
Come precisato dai pompieri di Lugano, l'incendio è stato di entità contenuta. A prendere fuoco sono stati alcuni rifiuti ingombranti macinati, depositati nell'area di pressatura della ditta. A dare l'allarme è stato il custode, che durante il suo giro di ronda ha notato le prime fiamme e ha immediatamente avvisato i soccorsi.
Le operazioni si sono tuttavia protratte a lungo: è stato necessario spostare e bagnare diversi metri cubi di materiale per escludere la presenza di focolai ancora attivi sotto i rifiuti. Non si sono registrati danni rilevanti all'edificio né persone coinvolte.
Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Secondo i pompieri, ricostruire l'origine di episodi di questo tipo è particolarmente difficile. Al momento non vi sono sospetti di un intervento di terzi.
I pompieri di Lugano colgono l'occasione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di separare e smaltire correttamente batterie e accumulatori, in particolare quelli al litio. Anche una batteria dimenticata nel telecomando di un vecchio apparecchio può rappresentare un pericolo se finisce tra i rifiuti destinati alla triturazione. Gli urti e i danneggiamenti possono infatti provocare incendi nei centri di smaltimento.
La corretta raccolta di batterie e accumulatori è quindi fondamentale non soltanto per consentire il riciclaggio e il recupero dei materiali, ma soprattutto per garantire la sicurezza degli impianti e di chi vi lavora.