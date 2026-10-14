Balerna punta su un Natale diffuso: al via il Calendario Natalizio 2026
Il Comune invita associazioni, esercenti e attività locali a partecipare con le proprie iniziative. Le proposte dovranno essere inoltrate entro venerdì 23 ottobre, ore 12.
Il Comune invita associazioni, esercenti e attività locali a partecipare con le proprie iniziative. Le proposte dovranno essere inoltrate entro venerdì 23 ottobre, ore 12.
BALERNA - Balerna si prepara alle festività natalizie con una nuova formula che punta a coinvolgere l'intero paese. Per il Natale 2026, il Comune lancia il Calendario Natalizio diffuso, un progetto che supera il modello del villaggio natalizio concentrato in piazza per dare spazio a iniziative distribuite sul territorio.
La novità consiste nella possibilità, per associazioni, esercenti e attività locali, di organizzare eventi e momenti di incontro presso i propri spazi o in altre zone del paese. L'intento è valorizzare le realtà locali, favorire la partecipazione e creare un programma di appuntamenti capace di animare Balerna durante tutto il periodo natalizio.
Il nuovo approccio vuole offrire alle diverse realtà del territorio l'opportunità di contribuire attivamente alla proposta natalizia, mettendo in rete idee, attività e luoghi e rafforzando il senso di comunità.
Apertura il 28 novembre
L'avvio ufficiale del Natale a Balerna è previsto per sabato 28 novembre 2026, con l'evento di apertura e l'accensione dell'albero di Natale. La serata sarà curata dal Comune di Balerna in collaborazione con l'Associazione SgüraFest.
Le adesioni entro il 23 ottobre
Per costruire il programma promozionale, il Comune invita tutte le associazioni, gli esercenti e le attività locali interessate a presentare le proprie proposte.
Le iniziative dovranno essere segnalate entro le ore 12:00 di venerdì 23 ottobre 2026, mediante la compilazione del modulo online disponibile al seguente link: Modulo di adesione.
Con il Calendario Natalizio 2026, Balerna intende promuovere un Natale partecipato e diffuso, nel quale associazioni, attività economiche e cittadini possano contribuire, ciascuno con il proprio apporto, a rendere il paese vivo e accogliente durante le festività.