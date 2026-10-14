Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Conti cantonali verso i 460 milioni di deficit: «Perché il Governo rinvia il risanamento?»

Un'interpellanza di Avanti con Ticino&Lavoro spinge il Governo a chiarire le tempistiche e le possibili misure per il risanamento delle finanze cantonali.
Conti cantonali verso i 460 milioni di deficit: «Perché il Governo rinvia il risanamento?»
Ti-Press / Gabriele Putzu
Fonte RED
elaborata da Redazione
Conti cantonali verso i 460 milioni di deficit: «Perché il Governo rinvia il risanamento?»
Un'interpellanza di Avanti con Ticino&Lavoro spinge il Governo a chiarire le tempistiche e le possibili misure per il risanamento delle finanze cantonali.

BELLINZONA - Un disavanzo che rischia di raggiungere i 460 milioni di franchi entro il 2030, un autofinanziamento negativo già dal 2028 e un piano di risanamento rinviato alla prossima legislatura. Le prospettive delle finanze cantonali preoccupano e finiscono al centro di un'interpellanza urgente presentata oggi, 14 ottobre, da Amalia Mirante per Avanti con Ticino&Lavoro (cofirmatari Giovanni Albertini ed Evaristo Roncelli)

Al centro dell'atto parlamentare c'è una domanda: perché il Consiglio di Stato continua a rimandare le scelte necessarie per riequilibrare i conti pubblici? E soprattutto, quali conseguenze potrebbe avere questo rinvio sulle finanze cantonali e sui contribuenti?

Il futuro preoccupa
Il punto di partenza è il Preventivo 2027, che il Gran Consiglio sarà presto chiamato a esaminare. Un documento che, sottolineano i firmatari, rispetta formalmente il freno ai disavanzi, ma si inserisce in un quadro finanziario decisamente più problematico.

Il Piano finanziario 2028-2030 prevede infatti un rapido deterioramento dei conti, con un deficit che potrebbe arrivare a 460 milioni di franchi nell'ultimo anno considerato. Già dal 2028, inoltre, l'autofinanziamento dovrebbe diventare negativo.

Nonostante queste prospettive, il Governo ha annunciato l'intenzione di presentare un piano pluriennale di riequilibrio soltanto all'inizio della prossima legislatura.

Una scelta che gli interpellanti contestano, ricordando che il risanamento delle finanze cantonali figurava tra gli obiettivi prioritari della legislatura 2023-2027. Chiedono quindi al Consiglio di Stato di spiegare se ritenga di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e, in caso contrario, perché non sia possibile presentare già oggi almeno le linee fondamentali del piano.

La revisione della spesa rimasta sulla carta?
Un secondo fronte riguarda la cosiddetta spending review, ovvero la revisione della spesa pubblica.

I firmatari ricordano che sono trascorsi quasi tre anni dalla presentazione della mozione 1763 e oltre due anni dall'approvazione del decreto legislativo sulla revisione della spesa. Eppure, osservano, non sarebbe ancora stato presentato un programma organico per rivedere compiti, processi e costi dell'amministrazione cantonale.

Sotto la lente finisce anche lo studio commissionato dal Governo a BAK Economics, presentato nel dicembre 2025. Gli interpellanti vogliono sapere quali indicazioni siano state concretamente recepite, quali misure siano state individuate e soprattutto quali risparmi siano già stati ottenuti.

La richiesta è di chiarire se il Consiglio di Stato intenda finalmente avviare una revisione operativa della spesa, accompagnata da obiettivi quantificabili e scadenze precise.

Quanto costerà aspettare?
L'interpellanza solleva anche la questione delle conseguenze finanziarie del rinvio. Secondo i firmatari, non basta conoscere l'entità dei disavanzi futuri: occorre capire quanto potrebbe costare la decisione di posticipare gli interventi strutturali.

Per questo chiedono al Governo se siano state elaborate simulazioni per confrontare un risanamento avviato già nel 2027 con uno rinviato al 2028 o agli anni successivi.

In particolare, vogliono conoscere gli eventuali effetti sull'indebitamento cantonale, sugli oneri finanziari e sull'entità delle misure correttive che potrebbero rendersi necessarie in futuro.

Un altro interrogativo riguarda le possibili ripercussioni dei provvedimenti di risanamento sulle prestazioni pubbliche e sui rapporti finanziari tra Cantone e Comuni.

Più tasse per risanare i conti?
Tra i passaggi più delicati dell'interpellanza figura quello dedicato alla fiscalità.

Nel presentare il Preventivo 2027, il Consiglio di Stato ha indicato che il futuro piano di riequilibrio dovrà comprendere anche una riflessione sulle entrate. Un'affermazione che spinge i firmatari a chiedere quali ipotesi siano già state prese in considerazione.

Le possibilità sulle quali viene chiesto un chiarimento sono diverse: un aumento del moltiplicatore cantonale d'imposta, una riduzione delle soglie di esenzione, una revisione delle aliquote applicate ai coniugi e alle famiglie oppure altre modifiche della legislazione tributaria.

Non si tratta di misure già annunciate, ma di scenari sui quali gli interpellanti chiedono al Governo di fare chiarezza, precisando quali interventi siano stati valutati, quali possano essere esclusi e quali siano invece considerati possibili o necessari.

Le valutazioni, secondo i firmatari, dovrebbero inoltre tenere conto della futura introduzione dell'imposizione individuale.

La richiesta: risposte prima del voto sul Preventivo
L'urgenza dell'interpellanza è legata soprattutto ai tempi della discussione parlamentare.

Mirante, Albertini e Roncelli ritengono indispensabile che il Gran Consiglio possa conoscere le valutazioni del Governo prima di pronunciarsi sul Preventivo 2027. Una risposta successiva, sostengono, priverebbe il Parlamento di informazioni importanti per esercitare consapevolmente le proprie competenze finanziarie.

Da qui la richiesta di riconoscere il carattere urgente dell'atto parlamentare.

Gli interpellanti chiedono infine al Consiglio di Stato un impegno preciso: presentare prima della conclusione della legislatura un documento che illustri le opzioni di risanamento già esaminate, il loro impatto finanziario e i tempi necessari per attuarle.

L'obiettivo dichiarato è permettere al prossimo Governo e al prossimo Parlamento di partire da una base concreta, anziché dover affrontare il deterioramento dei conti senza un quadro delle possibili soluzioni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
disavanzofinanze cantonali
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
2 gior
12

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
73
233

Chi non lavora, non va in pensione

Colto da un malore in bicicletta: è grave
LIVE
BIASCA
2 gior

Colto da un malore in bicicletta: è grave

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
21 ore

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

Ombre e sospetti su Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
21
51

Ombre e sospetti su Lugano

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata
LIVE
BELLINZONA
1 gior
112

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
19
67

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LIVE
TRAFFICO
18 ore
6
59

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
38

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
13
52

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua
LIVE
DAL MONDO
1 gior
5
42

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata
LIVE
KART
1 gior
20
56

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
35

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla
LIVE
ZURIGO
2 gior
7
70

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»
LIVE
ZURIGO
3 gior
25
47

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»

Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino
LIVE
CANTONE
3 gior
80
150

Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
31

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
LIVE
VAL BEDRETTO
3 gior
3
50

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce

Zaino sospetto, ma era un falso allarme
LIVE
CHIASSO
22 ore
5
34

Zaino sospetto, ma era un falso allarme

Prezzo di benzina e diesel in calo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
33

Prezzo di benzina e diesel in calo

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room
LIVE
MENDRISIO
1 gior
2
22

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Se il ristorante accetta solo contanti
LIVE
CANTONE
3 gior
84
135

Se il ristorante accetta solo contanti

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente
LIVE
ATTUALITÀ
1 gior
41
87

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente

Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola
LIVE
CONFINE
3 gior
4
32

Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete
LIVE
RIVERA
3 gior

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare
LIVE
VAUD
1 gior
16
80

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
1 gior
35

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa

«Test antidoping con accanto mia madre morta»
LIVE
CICLISMO
1 gior
14
71

«Test antidoping con accanto mia madre morta»

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
5 ore

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo
LIVE
RUGBY
1 gior
11
16

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video
LIVE
NEPAL
2 gior
2
43

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video

Addio a Wilma De Angelis
LIVE
ITALIA
2 gior

Addio a Wilma De Angelis

Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo
LIVE
ITALIA
2 gior
41

Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
5 ore
57
89

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»
LIVE
CONFINE
19 ore
25
42

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare
LIVE
GIORNICO
2 gior
7
8

Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
24

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno

Tragedia sull'A4: perde il controllo dell'auto, sbalza fuori dall'abitacolo e muore
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
9

Tragedia sull'A4: perde il controllo dell'auto, sbalza fuori dall'abitacolo e muore

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»
LIVE
FCL
1 gior
3
11

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
14 ore
4
22

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
5 ore
1
21

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»
LIVE
LUGANO
1 gior
29
49

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
5 ore
3
26

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte
LIVE
SVIZZERA
21 ore
32
167

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra
LIVE
GINEVRA/ZURIGO
1 gior
7
20

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
1 gior
1
6

Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto
LIVE
DAL MONDO
1 gior
11
36

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto

ULTIME NOTIZIE TICINO
Imparare a salvare vite, divertendosi
LIVE
BELLINZONA
3 min

Imparare a salvare vite, divertendosi

Si cerca Serena Chelliah
LIVE
CANTONE
12 min

Si cerca Serena Chelliah

Caso Zali, l'MPS torna alla carica: «Il Parlamento discuta l'operato della magistratura»
LIVE
CANTONE
32 min
5

Caso Zali, l'MPS torna alla carica: «Il Parlamento discuta l'operato della magistratura»

Mendrisio, le novità per i cittadini arriveranno su WhatsApp
LIVE
MENDRISIO
33 min

Mendrisio, le novità per i cittadini arriveranno su WhatsApp

Gli scolari alla scoperta dei laboratori dei panettieri
LIVE
CANTONE
1 ora

Gli scolari alla scoperta dei laboratori dei panettieri

La disoccupazione in Ticino continua a crescere
LIVE
CANTONE
1 ora
4

La disoccupazione in Ticino continua a crescere

Un nuovo master per l'USI
LIVE
CANTONE
2 ore
2

Un nuovo master per l'USI

Balerna punta su un Natale diffuso: al via il Calendario Natalizio 2026
LIVE
BALERNA
2 ore
2

Balerna punta su un Natale diffuso: al via il Calendario Natalizio 2026

Principio d'incendio a Davesco-Soragno
LIVE
LUGANO
3 ore
1
3

Principio d'incendio a Davesco-Soragno

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
3 ore
63
62

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?