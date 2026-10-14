Caso Zali, l'MPS torna alla carica: «Il Parlamento discuta l'operato della magistratura»

L'inchiesta di Falò e i nuovi interrogativi

A rafforzare le convinzioni dell'MPS è stata anche l'inchiesta della trasmissione Falò, intitolata «La storia di Sabrina», andata in onda il 6 ottobre. Il servizio ha ricostruito, attraverso documenti, registrazioni e testimonianze, diversi passaggi della vicenda che aveva portato una donna a denunciare nel 2021 comportamenti attribuiti a Claudio Zali.