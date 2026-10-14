Imparare a salvare vite, divertendosi
Sono ripartiti i corsi per bambini e ragazzi della Salvataggio Bellinzona
BELLINZONA - Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto di salvataggio organizzati dalla Sezione di Bellinzona della Società Svizzera di Salvataggio, ripartiti il 29 settembre.
Il corso DIACS è rivolto ai bambini dagli 8 ai 13 anni e punta ad avvicinarli al nuoto di salvataggio in modo giocoso. Le lezioni si tengono ogni martedì, dalle 18.30 alle 19.30, al Centro sportivo di Bellinzona.
Il corso BIGFOOT è invece destinato ai ragazzi dai 13 anni che desiderano approfondire le proprie conoscenze. Gli incontri sono in programma il martedì, dalle 18.45 alle 20.
Entrambi i corsi proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico, con l’esclusione dei martedì festivi. Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito www.salvataggiobellinzona.ch.