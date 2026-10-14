Basta un incidente e tutto si ferma
Nel tardo pomeriggio di martedì ─ per l'ennesima volta ─ è bastato un veicolo in panne nella galleria Vedeggio-Cassarate per mandare la circolazione in tilt anche in città. Cosa fare?
LUGANO - Ieri, martedì, ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. È sufficiente che si verifichi un incidente stradale, in quella fascia oraria in cui si fa rientro a casa dopo la giornata di lavoro, e Lugano si paralizza. Può accadere su una strada cantonale, su un tratto dell'autostrada A2 a ridosso degli svincoli cittadini o ─ come nel caso di ieri ─ nella Vedeggio-Cassarate. La conseguenza è sempre la stessa.
A rendere particolarmente complicata la situazione della mobilità sono poi una serie di fattori che vanno dalla mancanza di spazi per poter allargare le strade, ai cantieri aperti ─ si pensi in particolare al comparto di Besso e al Sottopasso Genzana ─, senza poi dimenticare i ritardi infrastrutturali accumulati nel corso degli anni. Tutti aspetti evidenziati, in un commento pubblicato sul CdT, anche dalla municipale Karin Valenzano Rossi, a capo del Dicastero sicurezza e spazi urbani della Città di Lugano.
La proposta: «Chiediamo ai luganesi»
Una Città che, citando le parole di Valenzano Rossi, «non ha però finora compiuto una scelta politica chiara sulle priorità da attribuire alle diverse forme di mobilità. Si è cercato di far convivere tutti su una rete stradale che non può essere ampliata a piacimento». In altre parole, lo spazio non è infinito e tutti vogliono soluzioni. Come si fa?
Da qui, la proposta della municipale che chiede che siano infine i cittadini a dire la loro su cosa preferiscono per il futuro della mobilità luganese: «Chiediamo ai luganesi prima in quale direzione vogliono andare».