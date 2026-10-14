Basta un incidente e tutto si ferma

LUGANO - Ieri, martedì, ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. È sufficiente che si verifichi un incidente stradale, in quella fascia oraria in cui si fa rientro a casa dopo la giornata di lavoro, e Lugano si paralizza. Può accadere su una strada cantonale, su un tratto dell'autostrada A2 a ridosso degli svincoli cittadini o ─ come nel caso di ieri ─ nella Vedeggio-Cassarate. La conseguenza è sempre la stessa.