Mendrisio, le novità per i cittadini arriveranno su WhatsApp
Il nuovo canale ufficiale della Città permetterà di ricevere informazioni su viabilità, lavori pubblici, servizi comunali ed eventi. L'obiettivo è rendere la comunicazione con i cittadini più diretta.
MENDRISIO - Informazioni sui lavori pubblici, modifiche alla viabilità, comunicazioni urgenti e aggiornamenti sui servizi comunali direttamente sul proprio smartphone. Da oggi, mercoledì 14 ottobre, la Città di Mendrisio dispone di un canale WhatsApp ufficiale, pensato per rendere più semplice e immediata la comunicazione tra l'Amministrazione comunale e la cittadinanza.
Il nuovo servizio punta a raggiungere una fascia più ampia della popolazione, sfruttando uno strumento di uso quotidiano per diffondere informazioni operative e di pubblica utilità. Attraverso il canale saranno condivisi anche aggiornamenti su eventi, iniziative e progetti promossi dalla Città.
L'apertura del canale WhatsApp si inserisce nel percorso di digitalizzazione della comunicazione comunale, avviato negli scorsi anni con il rinnovamento del sito internet e il progressivo sviluppo della presenza sui social media.
Per gli approfondimenti e le informazioni complete continuerà invece a fare da riferimento il sito istituzionale www.mendrisio.ch.
Un aiuto per chi ha meno dimestichezza con il digitale
Parallelamente allo sviluppo dei servizi online, la Città continua a proporre momenti di accompagnamento per chi desidera acquisire maggiore familiarità con le nuove tecnologie.
Al centro culturale LaFilanda sono attivi due appuntamenti settimanali. Ogni lunedì, dalle 10 alle 12, lo sportello «Melacavo con il digitale» offre supporto tecnico, mentre il giovedì, dalle 15 alle 18, «Internet pratico» accompagna i partecipanti nell'utilizzo degli strumenti digitali e dei servizi online, compresi quelli dell'Amministrazione comunale.