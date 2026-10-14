Mendrisio, le novità per i cittadini arriveranno su WhatsApp

MENDRISIO - Informazioni sui lavori pubblici, modifiche alla viabilità, comunicazioni urgenti e aggiornamenti sui servizi comunali direttamente sul proprio smartphone. Da oggi, mercoledì 14 ottobre, la Città di Mendrisio dispone di un canale WhatsApp ufficiale, pensato per rendere più semplice e immediata la comunicazione tra l'Amministrazione comunale e la cittadinanza.