Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
La vetta è oggi a 4.807,47 metri. Gli esperti: «La cima è in costante movimento».
La vetta è oggi a 4.807,47 metri. Gli esperti: «La cima è in costante movimento».
CHAMONIX - Il Monte Bianco è quasi due metri più alto rispetto al 2023. Secondo una nuova misurazione effettuata lo scorso mese, la vetta più alta di Francia raggiunge oggi i 4.807,47 metri, con un aumento di 1,88 metri rispetto all'ultima rilevazione.
Un cambiamento che, tuttavia, non deve sorprendere. «La cima del Monte Bianco è in costante movimento», ha spiegato mercoledì, durante una conferenza stampa, Jean des Garets, capo geometra del Département Haute-Savoie. Secondo l'esperto, «ogni singola misurazione, presa da sola, non ha significato». Per comprendere l'evoluzione della montagna è infatti necessario raccogliere e analizzare i dati su un periodo più lungo.
Dal 2001 il Monte Bianco viene misurato ogni due o tre anni, anche con l'obiettivo di comprendere meglio gli effetti del cambiamento climatico sulle Alpi. Le oscillazioni dell'altitudine dipendono principalmente dallo strato di neve e ghiaccio che ricopre la cima rocciosa, situata a circa 4.792 metri sul livello del mare. Lo spessore di questa copertura varia di anno in anno in funzione delle condizioni meteorologiche e del vento.
Le variazioni possono essere considerevoli anche nell'arco di pochi anni. Nel 2023, per esempio, la montagna aveva perso circa due metri rispetto alla misurazione del 2021. Proprio per queste oscillazioni, secondo des Garets, indicare l'altezza del Monte Bianco con il valore arrotondato di 4.810 metri «non è sbagliato».
La nuova misurazione riporta la vetta a un'altitudine simile a quella registrata alla fine del XIX secolo. E per quanto riguarda gli effetti del riscaldamento globale? Secondo il glaciologo Luc Moreau, che studia il ghiaccio e i ghiacciai, la cima del Monte Bianco, almeno per il momento, «non cambia in modo significativo» sotto l'influsso del cambiamento climatico.