Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Un cambiamento che, tuttavia, non deve sorprendere. «La cima del Monte Bianco è in costante movimento», ha spiegato mercoledì, durante una conferenza stampa, Jean des Garets, capo geometra del Département Haute-Savoie. Secondo l'esperto, «ogni singola misurazione, presa da sola, non ha significato». Per comprendere l'evoluzione della montagna è infatti necessario raccogliere e analizzare i dati su un periodo più lungo.