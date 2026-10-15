Tra lavoro e aiuti sociali, perché tante famiglie ticinesi soffrono la povertà?

Il dato è emerso durante il Forum sulla povertà organizzato da Soccorso d'Inverno Ticino, dedicato quest'anno alle famiglie invisibili. Al centro dell'incontro, una domanda tanto semplice quanto scomoda: perché una famiglia può essere povera anche quando gli adulti lavorano e gli aiuti sociali esistono?

A tracciare il quadro della situazione è stata Amalia Mirante, economista, che ha illustrato i dati sulla povertà e i fattori che mettono a rischio l'equilibrio economico delle famiglie. «In Ticino, purtroppo, la povertà è più diffusa», ha spiegato.