Costruzioni, Marchesi: meno burocrazia e tempi più brevi

Il ruolo delle istituzioni

Nel suo intervento il consigliere di Stato si è soffermato sul ruolo delle istituzioni. «Un territorio che vuole svilupparsi ha bisogno di infrastrutture efficienti, di manutenzione del patrimonio esistente e di investimenti che sappiano guardare al lungo termine». L’ente pubblico, ha aggiunto, ha un duplice compito: creare condizioni quadro favorevoli all’economia e ridurre l’impatto della burocrazia e i tempi necessari per approvare i progetti.