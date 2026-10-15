BELLINZONA

4mila firme per tariffe eque nella fisioterapia

Physioswiss rilancia l'allarme sulle difficoltà economiche dei fisioterapisti e invita le autorità cantonali ad agire per preservare la rete di assistenza.

Germana Antonini, segretaria Physioswiss Associazione cantonale Ticino

Da sinistra a destra: Tamara Roncati: Presidente Cristian Bojesen: Vicepresidente e responsabile commissione Pubbliche Relazioni Nadia Sopranzi-Mancuso: membro di Comitato e responsabile commissione interna Pascale Janner: membro di Comitato e responsabile commissione delle finanze e supervisione Roberta Delorenzi: membro di Comitato e responsabile della commissione scientifica e della formazione alla consegna della petizione “Per una fisioterapia garantita e vicina al domicilio nel Cantone Ticino” il 15 ottobre 2026 a Bellinzona