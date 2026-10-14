Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Odermatt sperava in qualcos'altro

A conquistare il primo posto è stata la raclette. Non perché fosse necessariamente il piatto preferito di Odermatt, ma semplicemente perché era l'unica posizione rimasta libera. Il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo generale aveva infatti sperato fino all'ultimo nell'arrivo di altri classici svizzeri, come i Pastetli (gusci di pasta sfoglia croccanti riempiti con una ricca salsa di carne e funghi) o il Cordon bleu.