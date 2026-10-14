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Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Il nidvaldese ha valutato dieci specialità svizzere. Tuttavia, nella classifica alla cieca, un piatto è finito al primo posto, anche se avrebbe preferito vederlo più indietro.
Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
IMAGO / justpictures.ch
di 20min.ch | Jonas Bucher
Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
Il nidvaldese ha valutato dieci specialità svizzere. Tuttavia, nella classifica alla cieca, un piatto è finito al primo posto, anche se avrebbe preferito vederlo più indietro.
SPORT: Risultati e classifiche

BLIND-RANKING-CHALLENGE - Züri Gschnätzlets, rösti con uovo al tegamino o magari raclette? La star dello sci Marco Odermatt ha messo alla prova i suoi gusti per «blue News», stilando una classifica di dieci specialità svizzere. Ma c'era un tranello: doveva assegnare un posto a ogni piatto senza sapere quale sarebbe arrivato dopo. Alla fine è emerso un vincitore, ma Odermatt non era affatto soddisfatto del risultato.

Nella cosiddetta Blind-Ranking-Challenge, il nidvaldese doveva assegnare subito a ogni specialità una posizione dal primo al decimo posto. E una volta fatta la scelta, non poteva più tornare indietro.

Odermatt sperava in qualcos'altro

A conquistare il primo posto è stata la raclette. Non perché fosse necessariamente il piatto preferito di Odermatt, ma semplicemente perché era l'unica posizione rimasta libera. Il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo generale aveva infatti sperato fino all'ultimo nell'arrivo di altri classici svizzeri, come i Pastetli (gusci di pasta sfoglia croccanti riempiti con una ricca salsa di carne e funghi) o il Cordon bleu.

Quando è arrivato il turno della raclette, la delusione è stata quindi grande. Ripensandoci, Odermatt avrebbe preferito piazzarla al quarto posto.

Zürcher Geschnetzeltes batte la fondue

Come mostra la classifica di «blue News», sul podio sono saliti altri due classici della cucina svizzera: Züri Gschnätzlets con rösti al secondo posto e fondue al terzo. Ai piedi del podio si sono piazzati i rösti con uovo al tegamino, seguiti da capuns e birchermüesli.

Meno fortunati gli Älplermagronen, il cervelat e la torta di ciliegie di Zugo. A chiudere la classifica, al decimo posto, sono stati gli hörnli con ghackets.

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