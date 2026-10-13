La Formula 1 torna in Africa
Il Ruanda dovrà costruire da zero le infrastrutture che accoglieranno il GP
Il circus farà il suo ritorno in Africa all'inizio del prossimo decennio, dopo un'assenza di quasi 40 anni.
Il Ruanda dovrà costruire da zero le infrastrutture che accoglieranno il GP
Il circus farà il suo ritorno in Africa all'inizio del prossimo decennio, dopo un'assenza di quasi 40 anni.
KIGALI - La Formula 1 tornerà a correre in Africa all'inizio del prossimo decennio. L'annuncio ufficiale è arrivato martedì: il Ruanda ospiterà un Gran Premio nell'ambito di un accordo della durata di dieci anni. Si tratta di un ritorno storico per il continente, che non accoglie una gara della massima categoria automobilistica dal 1993, quando si disputò l'ultimo Gran Premio del Sudafrica sul circuito di Kyalami.
«La Formula 1 torna in Africa con un accordo di dieci anni per correre in Ruanda», ha comunicato l'organizzazione attraverso i propri canali social, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Il nuovo appuntamento dovrebbe entrare nel calendario del Mondiale all'inizio del prossimo decennio, anche se una data precisa non è ancora stata annunciata.
«Questa partnership era attesa da tempo», ha dichiarato il presidente ruandese Paul Kagame durante una conferenza stampa. «Rappresenta un successo e una tappa importante per tutto il continente, in particolare per i tifosi africani». Kagame ha inoltre espresso l'auspicio che l'iniziativa possa aprire la strada ad altre gare sul continente, sottolineando le opportunità offerte dall'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali.
Per ospitare la Formula 1, il Ruanda dovrà però dotarsi di un'infrastruttura completamente nuova. Il Paese non dispone attualmente di un circuito adatto alla competizione e la costruzione dell'impianto si preannuncia costosa. Il tracciato sorgerà a Bugesera, una quarantina di chilometri a sud della capitale Kigali. Secondo quanto comunicato dalla Formula 1, il primo Gran Premio ruandese si disputerà soltanto dopo il completamento dei lavori, previsto all'inizio degli anni 2030.
L'accordo era nell'aria dall'8 ottobre, quando fonti vicine al dossier avevano rivelato all'AFP l'esistenza di un'intesa tra le autorità ruandesi e la Formula 1. Con l'ufficializzazione, il Paese dell'Africa orientale si prepara dunque a diventare una nuova destinazione del calendario mondiale.
La storia della Formula 1 in Africa conta finora 24 Gran Premi dalla nascita del campionato del mondo nel 1950. Di questi, 23 si sono disputati in Sudafrica, mentre l'unica altra gara sul continente si è tenuta in Marocco nel 1958, sul circuito di Ain-Diab. L'ultima apparizione africana risale al 1993, a Kyalami. Il futuro appuntamento in Ruanda segnerà quindi la fine di un'assenza durata quasi quattro decenni.