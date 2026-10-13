La Formula 1 torna in Africa

«Questa partnership era attesa da tempo», ha dichiarato il presidente ruandese Paul Kagame durante una conferenza stampa. «Rappresenta un successo e una tappa importante per tutto il continente, in particolare per i tifosi africani». Kagame ha inoltre espresso l'auspicio che l'iniziativa possa aprire la strada ad altre gare sul continente, sottolineando le opportunità offerte dall'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali.

Per ospitare la Formula 1, il Ruanda dovrà però dotarsi di un'infrastruttura completamente nuova. Il Paese non dispone attualmente di un circuito adatto alla competizione e la costruzione dell'impianto si preannuncia costosa. Il tracciato sorgerà a Bugesera, una quarantina di chilometri a sud della capitale Kigali. Secondo quanto comunicato dalla Formula 1, il primo Gran Premio ruandese si disputerà soltanto dopo il completamento dei lavori, previsto all'inizio degli anni 2030.