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SUPERMOTO

Nathan Terraneo medaglia di bronzo

Ultimo e spettacolare round finale del campionato Europeo Supermoto sul circuito Jules Tacheny di Mettet in Belgio.
Nathan Terraneo medaglia di bronzo
Davide Messora
Fonte RED
elaborata da Redazione
Nathan Terraneo medaglia di bronzo
Ultimo e spettacolare round finale del campionato Europeo Supermoto sul circuito Jules Tacheny di Mettet in Belgio.
SPORT: Risultati e classifiche

Nathan Terraneo (Yamaha) secondo all’ultima prova di campionato e si aggiudica la medaglia di bronzo della categoria S2 Supermoto. Ha nuovamente fatto scintille la 39° edizione del Superbiker, confermando il suo status di evento di supermoto leader al mondo. Con oltre 20'000 spettatori che hanno assistito a tre giorni di intensa azione che hanno unito sport, intrattenimento e un'atmosfera amichevole. Manifestazione che attira ogni anno più di 450 piloti di Supermoto da tutto il mondo e dove si è tenuta anche l’ultima prova sia del campionato Mondiale che Europeo.

Prove cronometrate:

I piloti del Campionato Europeo S2 sono scesi in pista in condizioni molto difficili, con la superficie molto umida; in questo clima ostile, Noah Champagne (TM) ha conquistato la pole position, seguito da Nathan Terraneo (Yamaha) con il secondo miglior tempo e dal leader del campionato Leonardo Lapadula (TM) in terza posizione.

Gara 1 S2:

Grande dimostrazione di forza per Nathan Terraneo (Yamaha), che ha sfruttato al meglio la prima fila conquistata in qualifica e, con una partenza fulminea, si è subito portato in testa. Nei primi giri, il pilota svizzero ha mantenuto un ritmo elevatissimo e ha costruito un ampio vantaggio sui rivali, gestendo al meglio la gara e vincendo agevolmente.

Gara 2 S2:

Partenza meno fulminea per Nathan Terraneo nella seconda manche dove Leonardo Lapadula (Italia) parte perfettamente e si porta in testa alla prima curva. Alle sue spalle Nathan Terraneo (Yamaha) è determinato a strappargli la leadership. Purtroppo, nel tentativo di sorpasso, il pilota svizzero scivola, perdendo due posizioni. Noah Champagne (Belgio) si porta in seconda posizione. Lapadula guida la gara per tutti i nove giri senza commettere errori, conquistando la vittoria, con Noah Champagne al secondo posto e Nathan Terraneo al terzo.

Appuntamento per l’ultima gara del campionato Svizzero 17/18 ottobre a Villars-sous-Ecot (F).

Infine da segnalare che lunedì 12 ottobre si è svolto il ricevimento degli sportivi vincitori svizzeri di medaglie presso Palazzo Federale al quale Nathan Terraneo è stato invitato e partecipato.

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