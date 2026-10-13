Nathan Terraneo medaglia di bronzo

Nathan Terraneo (Yamaha) secondo all’ultima prova di campionato e si aggiudica la medaglia di bronzo della categoria S2 Supermoto. Ha nuovamente fatto scintille la 39° edizione del Superbiker, confermando il suo status di evento di supermoto leader al mondo. Con oltre 20'000 spettatori che hanno assistito a tre giorni di intensa azione che hanno unito sport, intrattenimento e un'atmosfera amichevole. Manifestazione che attira ogni anno più di 450 piloti di Supermoto da tutto il mondo e dove si è tenuta anche l’ultima prova sia del campionato Mondiale che Europeo.