Nathan Terraneo medaglia di bronzo
Ultimo e spettacolare round finale del campionato Europeo Supermoto sul circuito Jules Tacheny di Mettet in Belgio.
Ultimo e spettacolare round finale del campionato Europeo Supermoto sul circuito Jules Tacheny di Mettet in Belgio.
Nathan Terraneo (Yamaha) secondo all’ultima prova di campionato e si aggiudica la medaglia di bronzo della categoria S2 Supermoto. Ha nuovamente fatto scintille la 39° edizione del Superbiker, confermando il suo status di evento di supermoto leader al mondo. Con oltre 20'000 spettatori che hanno assistito a tre giorni di intensa azione che hanno unito sport, intrattenimento e un'atmosfera amichevole. Manifestazione che attira ogni anno più di 450 piloti di Supermoto da tutto il mondo e dove si è tenuta anche l’ultima prova sia del campionato Mondiale che Europeo.
Prove cronometrate:
I piloti del Campionato Europeo S2 sono scesi in pista in condizioni molto difficili, con la superficie molto umida; in questo clima ostile, Noah Champagne (TM) ha conquistato la pole position, seguito da Nathan Terraneo (Yamaha) con il secondo miglior tempo e dal leader del campionato Leonardo Lapadula (TM) in terza posizione.
Gara 1 S2:
Grande dimostrazione di forza per Nathan Terraneo (Yamaha), che ha sfruttato al meglio la prima fila conquistata in qualifica e, con una partenza fulminea, si è subito portato in testa. Nei primi giri, il pilota svizzero ha mantenuto un ritmo elevatissimo e ha costruito un ampio vantaggio sui rivali, gestendo al meglio la gara e vincendo agevolmente.
Gara 2 S2:
Partenza meno fulminea per Nathan Terraneo nella seconda manche dove Leonardo Lapadula (Italia) parte perfettamente e si porta in testa alla prima curva. Alle sue spalle Nathan Terraneo (Yamaha) è determinato a strappargli la leadership. Purtroppo, nel tentativo di sorpasso, il pilota svizzero scivola, perdendo due posizioni. Noah Champagne (Belgio) si porta in seconda posizione. Lapadula guida la gara per tutti i nove giri senza commettere errori, conquistando la vittoria, con Noah Champagne al secondo posto e Nathan Terraneo al terzo.
Appuntamento per l’ultima gara del campionato Svizzero 17/18 ottobre a Villars-sous-Ecot (F).
Infine da segnalare che lunedì 12 ottobre si è svolto il ricevimento degli sportivi vincitori svizzeri di medaglie presso Palazzo Federale al quale Nathan Terraneo è stato invitato e partecipato.