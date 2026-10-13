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Gerrard sul caso City: «Serve una sanzione su più anni»

L'ex campione del Liverpool, che in carriera non ha mai vinto la Premier, si è espresso su quanto "combinato" sistematicamente per nove anni dai rivali del City
Gerrard sul caso City: «Serve una sanzione su più anni»
IMAGO / NurPhoto
di Fabrizio BerettaGiornalista
Gerrard sul caso City: «Serve una sanzione su più anni»
L'ex campione del Liverpool, che in carriera non ha mai vinto la Premier, si è espresso su quanto "combinato" sistematicamente per nove anni dai rivali del City
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LIVERPOOL - Steven Gerrard non usa mezzi termini sul caso che coinvolge il Manchester City, accusato di aver aggirato sistematicamente le regole del Fair Play Finanziario tra il 2009 e il 2018 e ritenuto colpevole per oltre 100 irregolarità. «Non vorrei che i singoli giocatori dovessero restituire qualcosa, non sarebbe giusto - ha detto il 46enne a Overlap Podcast - Bisogna però dare un segnale, anche dal punto di vista storico, magari mettendo un asterisco accanto a tutti i successi ottenuti in quegli anni. Perché a quel punto non importa nemmeno se i titoli vengono revocati oppure no: non appena compare quell'asterisco, tutti sanno che quelle vittorie sono arrivate per via di ciò che tutti sappiamo essere accaduto».

PREMIER LEAGUE
Financial fairplay ignorato, il Manchester City rischia di affondare

Una retrocessione? Non è questa la soluzione, secondo Gerrard. I Citizens, infatti, otterrebbero quasi certamente la promozione già l'anno successivo, finendo per penalizzare le squadre di Championship. L'ex centrocampista propone invece sanzioni più durature: «Penso piuttosto che, guardando al futuro, bisognerebbe punirli in Premier League per un certo periodo di tempo, con una sanzione distribuita su più anni. Questa è la mia opinione. Non dico che sia quella giusta, ma è semplicemente ciò che penso. Credo che servano un blocco del mercato, una penalizzazione di punti distribuita su più anni e che debbano soffrire come hanno fatto soffrire tutti gli altri durante i nove, dieci anni in cui hanno commesso queste violazioni».

Gerrard, che in carriera non ha mai conquistato la Premier League, non vorrebbe comunque vincerne una "a tavolino": «Non sono il tipo da accettare una medaglia della Premier League, né da desiderarne una come la loro. Ho accettato il fatto di non aver mai vinto il campionato inglese».

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