Gerrard sul caso City: «Serve una sanzione su più anni»

Una retrocessione? Non è questa la soluzione, secondo Gerrard. I Citizens, infatti, otterrebbero quasi certamente la promozione già l'anno successivo, finendo per penalizzare le squadre di Championship. L'ex centrocampista propone invece sanzioni più durature: «Penso piuttosto che, guardando al futuro, bisognerebbe punirli in Premier League per un certo periodo di tempo, con una sanzione distribuita su più anni. Questa è la mia opinione. Non dico che sia quella giusta, ma è semplicemente ciò che penso. Credo che servano un blocco del mercato, una penalizzazione di punti distribuita su più anni e che debbano soffrire come hanno fatto soffrire tutti gli altri durante i nove, dieci anni in cui hanno commesso queste violazioni».

Gerrard, che in carriera non ha mai conquistato la Premier League, non vorrebbe comunque vincerne una "a tavolino": «Non sono il tipo da accettare una medaglia della Premier League, né da desiderarne una come la loro. Ho accettato il fatto di non aver mai vinto il campionato inglese».