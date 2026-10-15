Strada della Piodella chiusa per una notte
Ecco quando e quali sono le alternative.
AGNO - La strada cantonale della Piodella sarà completamente chiusa al traffico, sia veicolare sia pedonale, dalle 20 di sabato 24 ottobre alle 10 di domenica 25 ottobre. Lo comunica il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, in collaborazione con l'Ufficio federale delle strade (USTRA).
Lo sbarramento interesserà il tratto tra il bivio di Agnuzzo e la rotonda di Viglio e durerà complessivamente 14 ore.
Il motivo della chiusura
Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di demolizione della piattabanda del manufatto, in vista del suo adattamento alla nuova quota della corsia autostradale in direzione Nord-Sud.
I percorsi alternativi
Per chi proviene da Ponte Tresa, il percorso consigliato prevede di proseguire da Agno verso Bioggio, Crespera, Breganzona e Lugano.
Chi arriva da Paradiso potrà invece proseguire fino all'uscita autostradale di Lugano Nord oppure raggiungere la stazione di Lugano e continuare in direzione di Breganzona e Crespera.
Per chi proviene da Collina d'Oro, il percorso alternativo indicato passa dalla stazione di Lugano, per poi proseguire verso Breganzona e Crespera.