«Un marito ideale» debutta al LAC: Oscar Wilde tra intrighi, ricatti e doppie vite

Un segreto che minaccia una carriera

Al centro della vicenda c'è Sir Robert Chiltern, politico di successo e marito apparentemente irreprensibile di Lady Gertrude. La sua ascesa nasconde però un episodio compromettente: anni prima ha venduto un'informazione riservata per arricchirsi e avviare la propria carriera. Un'operazione che oggi definiremmo insider trading.

A conoscere il segreto è Mrs Cheveley, decisa a ricattarlo per ottenere un favore altrettanto illecito e condizionare le decisioni della Camera dei Lords. Tra complotti, equivoci e colpi di scena, sarà Lord Goring, impeccabile dandy e alter ego di Wilde, a tentare di salvare la coppia.