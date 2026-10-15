Acqua: un bene prezioso che «deve tornare a beneficio di noi tutti»

«Questa ricchezza, così preziosa, ora deve tornare realmente a beneficio di noi tutti e della nostra economia cantonale», ha scritto Fiorenzo Dadò, primo firmatario e presidente del Centro, in una lettera che accompagna l'iniziativa. «Grazie a questa nostra iniziativa, il Cantone sarà chiamato a impegnarsi affinché l'energia prodotta dai nostri fiumi contribuisca a diminuire i costi dell'elettricità per chi vive e lavora in Ticino».