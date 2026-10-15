LAC e OSI, ecco Giuliana Zanoni

LAC e OSI sempre più intrecciati

Il nuovo incarico punta a rafforzare il coordinamento tra la direzione artistica dell’OSI, orchestra residente al LAC, e la curatela musicale del centro culturale luganese, nel rispetto delle rispettive competenze. L’obiettivo è integrare la specificità artistica dell’orchestra e la vocazione multidisciplinare del LAC in una strategia musicale di lungo periodo per Lugano e la Svizzera italiana.

Studi e precedenti esperienze

Zanoni ha maturato esperienze professionali fra Europa e Stati Uniti, lavorando al Teatro alla Scala di Milano e alla Washington National Opera. In quest’ultima istituzione ha ricoperto fino allo scorso agosto il ruolo di Director of Music Operations & Artistic Administrator, occupandosi fra l’altro della gestione dell’orchestra, della pianificazione artistica, delle attività produttive, del budget e delle relazioni contrattuali. Dal 2023 è stata anche Senior Manager of Artistic Planning & Operations.