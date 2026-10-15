Samuel Flury nominato Capoufficio del Centro cantonale polivalente di Camorino

Samuel Flury, classe 1981, sposato e padre di due figli, ha conseguito il Bachelor of Science SUP in Economia aziendale e il Master of Advanced Studies SUP in Diritto Economico e Business Crime. Dopo aver fondato e gestito per dieci anni un’azienda di servizi informatici aziendali, dal 2011 al 2019 ha lavorato nell’ambito del risk profiling in seno all’amministrazione federale; dal 2019 è alle dipendenze della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana (FOSI) dove, dal 2022, ricopre il ruolo di co-direttore. Per oltre cinque anni è stato anche docente presso la SUPSI per il corso di Human Risk Assessment nell’ambito del MAS in Diritto Economico e Business Crime.