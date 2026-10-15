Samuel Flury nominato Capoufficio del Centro cantonale polivalente di Camorino
La nomina arriva dopo il trasferimento di Federico Chiesa alla polizia di Lugano, segnando un cambio ai vertici dell'ufficio.
La nomina arriva dopo il trasferimento di Federico Chiesa alla polizia di Lugano, segnando un cambio ai vertici dell'ufficio.
BELLINZONA - Il Dipartimento delle istituzioni comunica che il Consiglio di Stato ha nominato Samuel Flury quale nuovo Capoufficio del Centro cantonale polivalente della Sezione del militare e della protezione della popolazione a partire dal 1° gennaio 2027. Flury sostituirà Federico Chiesa, che ha lasciato l’Amministrazione cantonale per cogliere una nuova sfida professionale in qualità di comandante della Polizia Città di Lugano.
Samuel Flury, classe 1981, sposato e padre di due figli, ha conseguito il Bachelor of Science SUP in Economia aziendale e il Master of Advanced Studies SUP in Diritto Economico e Business Crime. Dopo aver fondato e gestito per dieci anni un’azienda di servizi informatici aziendali, dal 2011 al 2019 ha lavorato nell’ambito del risk profiling in seno all’amministrazione federale; dal 2019 è alle dipendenze della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana (FOSI) dove, dal 2022, ricopre il ruolo di co-direttore. Per oltre cinque anni è stato anche docente presso la SUPSI per il corso di Human Risk Assessment nell’ambito del MAS in Diritto Economico e Business Crime.
Nel corso della sua carriera Samuel Flury ha maturato una significativa esperienza nell’ambito del management. In seno all’Amministrazione federale ha contribuito alla creazione e al consolidamento del servizio di risk profiling presso il Centro di reclutamento del Monteceneri; successivamente, presso la FOSI, ha guidato il processo di trasformazione organizzativa e finanziaria conseguente al distacco dalla Radiotelevisione svizzera (RSI). Il nuovo direttore avrà il compito di assicurare la conduzione del Centro secondo gli obiettivi della Sezione e del Dipartimento.
Il Dipartimento delle istituzioni formula i migliori auguri a Samuel Flury per la sua nuova attività professionale e coglie l’occasione per esprimere a Federico Chiesa i propri ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto con impegno e competenza al servizio dell’Amministrazione cantonale.