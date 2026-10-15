A13, in arrivo lavori notturni

MESOCCO (GR) - L’Ufficio federale delle strade USTRA informa che l’autostrada A13 tra glI svincoli di Mesocco Nord (nr.35) e Pian San Giacomo (nr.34) sarà chiusa in entrambe le direzioni da domenica 18 a martedì 20 ottobre 2026 dalle 22.00 alle 05.00. Sono inoltre previste delle chiusure notturne anche sulla tratta tra Roveredo e Lostallo da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre 2026 dalle 22.00 alle 05.00.