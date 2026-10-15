A13, in arrivo lavori notturni
La circolazione sarà deviata su viabilità alternativa per consentire la realizzazione della segnaletica definitiva e la manutenzione dei pannelli informativi.
La circolazione sarà deviata su viabilità alternativa per consentire la realizzazione della segnaletica definitiva e la manutenzione dei pannelli informativi.
MESOCCO (GR) - L’Ufficio federale delle strade USTRA informa che l’autostrada A13 tra glI svincoli di Mesocco Nord (nr.35) e Pian San Giacomo (nr.34) sarà chiusa in entrambe le direzioni da domenica 18 a martedì 20 ottobre 2026 dalle 22.00 alle 05.00. Sono inoltre previste delle chiusure notturne anche sulla tratta tra Roveredo e Lostallo da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre 2026 dalle 22.00 alle 05.00.
La chiusura della tratta della A13 tra Mesocco Nord e Pian San Giacomo dalle 22.00 alle 05.00 a partire da domenica 18 a martedì 20 ottobre 2026 è necessaria per permettere l’esecuzione della segnaletica definitiva presso i tornanti Manzei, Casclei e Valei.
Sulla tratta tra Roveredo e Lostallo sono invece previsti i lavori di smontaggio dei pannelli a messaggeria variabile, che verranno sostituiti nel corso del mese di novembre.
Durante le chiusure notturne, il traffico sarà deviato sulla strada cantonale tramite segnaletica adeguata. Il programma lavori potrebbe subire delle modifiche a dipendenza delle condizioni metereologiche.
USTRA si scusa per gli eventuali disagi che queste chiusure potrebbero comportare e raccomanda agli automobilisti di attenersi alla segnaletica esposta.