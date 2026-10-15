Bike Forum 2026: un confronto sulla mobilità ciclabile nei Comuni ticinesi
Workshop e tavole rotonde mettono al centro esperienze concrete e soluzioni innovative per la mobilità sostenibile sul territorio.
BELLINZONA - Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che il prossimo martedì 20 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00, presso l’Auditorium della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, avrà luogo la seconda edizione del Bike Forum, dedicata alla mobilità ciclabile a livello comunale.
L’incontro sarà un’occasione per approfondire le principali sfide legate allo sviluppo della mobilità ciclabile sul territorio ticinese, conoscere esperienze e progetti concreti e favorire la condivisione tra i diversi attori coinvolti.
Il programma prevede una prima parte plenaria con i saluti istituzionali del Direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Martino Colombo, del Capo Dicastero Territorio e mobilità della Città di Bellinzona Mattia Lepori, un aggiornamento sulla situazione della mobilità ciclabile nei Comuni ticinesi e un approfondimento sui benefici della mobilità ciclabile a livello locale. Seguiranno sessioni di workshop, durante le quali i partecipanti potranno confrontarsi su tre esperienze concrete: la strada ciclabile di Bellinzona, la progettazione di percorsi locali a Muralto e il potenziamento dello stazionamento delle biciclette nei luoghi strategici, con un approfondimento sull’esperienza di Chiasso. Il Forum si concluderà con un momento di condivisione delle esperienze e con le conclusioni della giornata.
La mobilità ciclabile rappresenta un tema che coinvolge direttamente la dimensione locale e che richiede un confronto tra esperienze, esigenze e soluzioni. Il Bike Forum intende offrire proprio uno spazio di dialogo e di scambio, mettendo in evidenza alcune esperienze sviluppate sul territorio e le opportunità per promuovere ulteriormente la mobilità ciclabile nei Comuni ticinesi.
Il Bike Forum rientra negli obiettivi operativi della Strategia Ticino Bici 2045. Una visione a lungo termine che mira a valorizzare la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all’auto privata e, tramite le sue misure, ha il compito di accompagnare la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile, pianificate e realizzate tramite l’attuazione dei Programmi d’agglomerato.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro venerdì 16 ottobre, scrivendo all’indirizzo dt-sm@ti.ch. Per raggiungere la sede dell’evento si consiglia l’utilizzo della bicicletta o dei trasporti pubblici.
Maggiori informazioni: www.ti.ch/bici