Bike Forum 2026: un confronto sulla mobilità ciclabile nei Comuni ticinesi

Il programma prevede una prima parte plenaria con i saluti istituzionali del Direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Martino Colombo, del Capo Dicastero Territorio e mobilità della Città di Bellinzona Mattia Lepori, un aggiornamento sulla situazione della mobilità ciclabile nei Comuni ticinesi e un approfondimento sui benefici della mobilità ciclabile a livello locale. Seguiranno sessioni di workshop, durante le quali i partecipanti potranno confrontarsi su tre esperienze concrete: la strada ciclabile di Bellinzona, la progettazione di percorsi locali a Muralto e il potenziamento dello stazionamento delle biciclette nei luoghi strategici, con un approfondimento sull’esperienza di Chiasso. Il Forum si concluderà con un momento di condivisione delle esperienze e con le conclusioni della giornata.

La mobilità ciclabile rappresenta un tema che coinvolge direttamente la dimensione locale e che richiede un confronto tra esperienze, esigenze e soluzioni. Il Bike Forum intende offrire proprio uno spazio di dialogo e di scambio, mettendo in evidenza alcune esperienze sviluppate sul territorio e le opportunità per promuovere ulteriormente la mobilità ciclabile nei Comuni ticinesi.