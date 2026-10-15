TAC e risonanze, la Svizzera fa il pieno di esami. E il Ticino è sul podio
Il Ticino si distingue per il numero record di esami diagnostici rispetto alla media nazionale, ma restano dubbi sulla ripartizione tra pubblico e privato.
In dieci anni gli ospedali svizzeri hanno aggiunto 43 TAC e 70 risonanze magnetiche, e gli esami sono cresciuti di oltre il 50%. Il Ticino è terzo per densità di TAC e secondo per numero di esami per abitante: 291 ogni mille residenti, il doppio della media nazionale. Ma quanti di questi apparecchi siano pubblici e quanti privati, Cantone per Cantone, nessuna statistica lo dice.
La corsa agli apparecchi
La medicina per immagini è diventata una delle colonne della sanità svizzera. Secondo la statistica ospedaliera dell'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2024 ospedali e cliniche disponevano di 244 tomografi computerizzati (TAC) e 242 risonanze magnetiche (RM). Dieci anni prima erano 201 e 172. Le TAC sono aumentate del 21%, le risonanze del 41%.
Ma è l'uso a crescere più in fretta. Nel 2024 le TAC ospedaliere hanno eseguito 1,27 milioni di esami, il 57% in più rispetto al 2014. Le risonanze 820'000, il 52% in più. Ogni apparecchio lavora quindi molto più di un tempo.
Nel confronto internazionale la Svizzera è tra i Paesi meglio attrezzati. Secondo i dati OCSE ripresi dall'UST, nel 2019 era quarta per densità di TAC, dietro Islanda, Danimarca e Grecia, e seconda in Europa per le risonanze ospedaliere, dietro la Finlandia.
La mappa: Basilea in testa, il Ticino sul podio
Tra Cantoni le differenze sono marcate. Basilea Città ha sei TAC e sei risonanze ogni 100'000 abitanti, più del doppio della media svizzera: i suoi ospedali universitari curano molti pazienti che arrivano da fuori. Seguono i Grigioni, con la rete di ospedali delle regioni turistiche. Al terzo posto, per le TAC, c'è il Ticino.
In fondo alla classifica figurano Friborgo, Neuchâtel e Basilea Campagna, che si appoggiano in parte ai grandi centri dei Cantoni vicini e al settore ambulatoriale privato. La crescita più forte, in numeri assoluti, l'hanno avuta Zurigo (da 28 a 39 TAC e da 28 a 42 risonanze) e Vaud (da 20 a 28 TAC e da 19 a 28 risonanze). Nei Grigioni le risonanze ospedaliere sono più che raddoppiate, da 4 a 9.
Ticino: pochi apparecchi in più, molti più esami
Il caso ticinese è particolare. Negli ultimi dieci anni il parco macchine è cresciuto poco: nel 2024 gli ospedali del Cantone avevano 16 TAC e 10 risonanze, contro 15 e 9 nel 2014. Gli esami, invece, sono esplosi. Le TAC ospedaliere ticinesi ne hanno eseguiti circa 104'500, il 59% in più rispetto a dieci anni prima. Le risonanze circa 61'000, il 58% in più.
Rapportati alla popolazione, sono numeri da primato. In Ticino si fanno 291 esami TAC ogni mille abitanti, più del doppio della media svizzera (140): solo Basilea Città fa di più. Per le risonanze sono 170 ogni mille abitanti, contro una media di 91, il secondo valore del Paese. Non è un fenomeno nuovo: già nel 2019 l'UST segnalava che i residenti in Ticino e a Basilea erano quelli che ricorrevano più spesso alla risonanza in Svizzera.
Nel settore ospedaliero ticinese quattro istituti dichiarano attività di TAC e risonanza, secondo i dati 2024 dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): l'Ente ospedaliero cantonale, pubblico, e tre strutture private, il Gruppo ospedaliero Moncucco, la Clinica Sant'Anna e la Clinica Ars Medica, queste ultime due del gruppo Swiss Medical Network. Come siano ripartiti gli apparecchi tra loro non è pubblicato. A questi si aggiungono i centri di radiologia privati, che la statistica ospedaliera non conta.
Pubblico o privato? Il dato che manca
La domanda più ovvia è anche quella a cui le statistiche ufficiali non rispondono. L'UST conta gli apparecchi degli ospedali senza distinguere tra enti pubblici e cliniche private. E molti ospedali pubblici sono ormai società anonime, il che rende il confine ancora più sfumato.
L'unico confronto disponibile su scala nazionale è quello tra ospedali e settore ambulatoriale, cioè studi medici e centri di radiologia, in gran parte privati. L'ultimo censimento completo risale al 2019. Allora fuori dagli ospedali c'erano 113 TAC, accanto alle 219 ospedaliere: un apparecchio su tre. Per le risonanze ambulatoriali l'UST stimava circa 150 apparecchi, contro i 215 degli ospedali.
Gli apparecchi privati lavorano meno di quelli ospedalieri. Nel 2019 ogni TAC d'ospedale ha eseguito in media 4'717 esami, una TAC ambulatoriale 1'344. Per le risonanze il peso dei privati è maggiore: un esame su tre (34%) è stato fatto fuori dagli ospedali, contro il 13% per le TAC. In quattro Cantoni, Friborgo, Vallese, Ginevra e Svitto, le TAC ambulatoriali erano addirittura più numerose di quelle ospedaliere.
Contando anche gli studi privati, nel 2019 il Ticino aveva 45,5 TAC per milione di abitanti, il secondo valore tra le grandi regioni svizzere dopo la regione del Lemano (52,6). La media nazionale si collocava attorno ai 39.
Una questione di costi
Il tema non è solo tecnico. Secondo una stima di santésuisse citata dall'UST, una risonanza costa tra 450 e 1'600 franchi, una TAC tra 300 e 1'200. Più apparecchi significano più esami: l'UST rileva una forte correlazione, Cantone per Cantone, tra la densità di apparecchi e il numero di esami per abitante. E più esami pesano sui costi della cassa malati.
Per questo diversi Cantoni sottopongono l'acquisto di questi apparecchi a un'autorizzazione, concessa solo se esiste un bisogno dimostrato. Il Ticino lo fa dal 2001. In una risposta parlamentare riportata da laRegione nel 2022, il governo riconosceva però i limiti dello strumento: diverse decisioni negative erano state ribaltate su ricorso, e il Cantone non può escludere a priori i fornitori che rispettano i requisiti. Lo stesso documento indicava 48 TAC per milione di abitanti nel 2020, settore ambulatoriale compreso, sopra la media svizzera.
Il dato si inserisce nel dibattito sui premi. Il Ticino ha i costi per assicurato più alti della Svizzera, e solo una parte di questo primato si spiega con l'età della popolazione. Un ricorso agli esami diagnostici doppio rispetto alla media è uno degli elementi che compongono il resto del conto.
I dati
TAC negli ospedali, per Cantone
Apparecchi in ospedali e cliniche, pubblici e privati insieme, ordinati per densità. Gli esami sono contati nel Cantone dell'ospedale, quindi includono i pazienti di altri Cantoni.
|Cantone
|TAC 2014
|TAC 2024
|TAC ogni 100'000 ab.
|Esami ogni 1'000 ab.
|Svizzera
|201
|244
|2,7
|140
|Basilea Città
|13
|12
|6,0
|368
|Grigioni
|9
|12
|5,8
|242
|Ticino
|15
|16
|4,5
|291
|Sciaffusa
|2
|3
|3,4
|137
|Vaud
|20
|28
|3,3
|163
|San Gallo
|15
|16
|3,0
|141
|Ginevra
|11
|15
|2,8
|129
|Lucerna
|9
|12
|2,7
|92
|Giura
|1
|2
|2,7
|132
|Uri
|1
|1
|2,6
|83
|Obvaldo
|1
|1
|2,5
|121
|Berna
|29
|27
|2,5
|135
|Argovia
|11
|18
|2,4
|109
|Zurigo
|28
|39
|2,4
|152
|Glarona
|1
|1
|2,4
|118
|Turgovia
|5
|7
|2,3
|98
|Zugo
|1
|3
|2,2
|96
|Nidvaldo
|1
|1
|2,2
|156
|Vallese
|7
|8
|2,2
|87
|Svitto
|2
|3
|1,8
|72
|Appenzello Esterno
|2
|1
|1,8
|38
|Soletta
|4
|5
|1,7
|141
|Neuchâtel
|2
|3
|1,7
|121
|Basilea Campagna
|5
|5
|1,7
|77
|Friborgo
|6
|5
|1,4
|73
|Appenzello Interno
|0
|0
|0,0
|0
Fonti: UST, statistica ospedaliera; popolazione residente permanente 2024: UST, STATPOP. Densità ed esami per abitante calcolati dalla redazione. Impaginazione ed elaborazione grazie all'ausilio dell'IA.
Risonanze magnetiche negli ospedali, per Cantone
Stessi criteri della tabella precedente.
|Cantone
|RM 2014
|RM 2024
|RM ogni 100'000 ab.
|Esami ogni 1'000 ab.
|Svizzera
|172
|242
|2,7
|91
|Basilea Città
|10
|12
|6,0
|206
|Grigioni
|4
|9
|4,4
|169
|Berna
|31
|37
|3,5
|97
|Vaud
|19
|28
|3,3
|111
|Ginevra
|13
|17
|3,2
|96
|Lucerna
|10
|14
|3,2
|83
|Zugo
|1
|4
|3,0
|101
|Ticino
|9
|10
|2,8
|170
|Giura
|2
|2
|2,7
|106
|Uri
|1
|1
|2,6
|90
|Zurigo
|28
|42
|2,6
|90
|San Gallo
|9
|14
|2,6
|86
|Obvaldo
|0
|1
|2,5
|148
|Argovia
|11
|18
|2,4
|85
|Glarona
|1
|1
|2,4
|134
|Nidvaldo
|1
|1
|2,2
|97
|Vallese
|4
|7
|1,9
|56
|Svitto
|1
|3
|1,8
|57
|Appenzello Esterno
|1
|1
|1,8
|44
|Soletta
|4
|5
|1,7
|52
|Turgovia
|4
|5
|1,7
|67
|Basilea Campagna
|2
|5
|1,7
|48
|Neuchâtel
|1
|2
|1,1
|49
|Friborgo
|3
|3
|0,9
|29
|Appenzello Interno
|0
|0
|0,0
|0
|Sciaffusa
|2
|0
|0,0
|0
Sciaffusa
risulta senza RM ospedaliere nel 2024 dopo averne dichiarate due nel 2014: il dato va verificato con l'UST o con il Cantone. Fonti come sopra. Impaginazione ed elaborazione grazie all'ausilio dell'IA.
Ospedali e settore ambulatoriale, 2019
|2019
|Ospedali e cliniche
|Studi e centri ambulatoriali
|Totale
|TAC (apparecchi)
|219
|113
|332
|RM (apparecchi)
|215
|circa 150 (stima UST)
|circa 365
|Esami TAC
|1'034'229 (87%)
|151'904 (13%)
|1'186'133
|Esami RM
|696'231 (66%)
|366'109 (34%)
|1'062'340
|Esami per TAC all'anno
|4'717
|1'344
|–
|Grande regione (2019)
|TAC ogni milione di abitanti (ospedali + ambulatori)
|Regione del Lemano (GE, VD, VS)
|52,6
|Ticino
|45,5
|Svizzera orientale
|38,9
|Svizzera nordoccidentale
|38,4
|Zurigo
|33,8
|Espace Mittelland
|32,9
|Svizzera centrale
|29,3
Fonte: UST, «Medizintechnische Ausstattung von Spitälern undArztpraxen im Jahr 2019», basata sulla statistica ospedaliera e sulle autorizzazioni UFSP in materia di radioprotezione. Impaginazione ed elaborazione grazie all'ausilio dell'IA.
Note sui dati
• Copertura. I dati 2024 riguardano solo ospedali e cliniche, pubblici e privati insieme. I centri di radiologia e gli studi medici privati non sono inclusi.
• Pubblico e privato. Nessuna statistica federale pubblica il numero di apparecchi per ente pubblico o privato e per Cantone. Il dato potrebbe essere richiesto all'UST (servizio informazioni salute, 058 463 67 00) o ai dipartimenti cantonali della sanità, che rilasciano le autorizzazioni.
• Settore ambulatoriale. L'ultimo dato completo risale al 2019; per le risonanze ambulatoriali esiste solo una stima nazionale.
•Esami. Sono attribuiti al Cantone dell'ospedale, non a quello di residenza del paziente: i Cantoni con grandi centri, come Basilea Città, risultano quindi sopra la media.
• Densità. Calcolata sulla popolazione residente permanente 2024.