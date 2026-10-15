TAC e risonanze, la Svizzera fa il pieno di esami. E il Ticino è sul podio

Pubblico o privato? Il dato che manca

La domanda più ovvia è anche quella a cui le statistiche ufficiali non rispondono. L'UST conta gli apparecchi degli ospedali senza distinguere tra enti pubblici e cliniche private. E molti ospedali pubblici sono ormai società anonime, il che rende il confine ancora più sfumato.

L'unico confronto disponibile su scala nazionale è quello tra ospedali e settore ambulatoriale, cioè studi medici e centri di radiologia, in gran parte privati. L'ultimo censimento completo risale al 2019. Allora fuori dagli ospedali c'erano 113 TAC, accanto alle 219 ospedaliere: un apparecchio su tre. Per le risonanze ambulatoriali l'UST stimava circa 150 apparecchi, contro i 215 degli ospedali.

Gli apparecchi privati lavorano meno di quelli ospedalieri. Nel 2019 ogni TAC d'ospedale ha eseguito in media 4'717 esami, una TAC ambulatoriale 1'344. Per le risonanze il peso dei privati è maggiore: un esame su tre (34%) è stato fatto fuori dagli ospedali, contro il 13% per le TAC. In quattro Cantoni, Friborgo, Vallese, Ginevra e Svitto, le TAC ambulatoriali erano addirittura più numerose di quelle ospedaliere.

Contando anche gli studi privati, nel 2019 il Ticino aveva 45,5 TAC per milione di abitanti, il secondo valore tra le grandi regioni svizzere dopo la regione del Lemano (52,6). La media nazionale si collocava attorno ai 39.



Una questione di costi

Il tema non è solo tecnico. Secondo una stima di santésuisse citata dall'UST, una risonanza costa tra 450 e 1'600 franchi, una TAC tra 300 e 1'200. Più apparecchi significano più esami: l'UST rileva una forte correlazione, Cantone per Cantone, tra la densità di apparecchi e il numero di esami per abitante. E più esami pesano sui costi della cassa malati.

Per questo diversi Cantoni sottopongono l'acquisto di questi apparecchi a un'autorizzazione, concessa solo se esiste un bisogno dimostrato. Il Ticino lo fa dal 2001. In una risposta parlamentare riportata da laRegione nel 2022, il governo riconosceva però i limiti dello strumento: diverse decisioni negative erano state ribaltate su ricorso, e il Cantone non può escludere a priori i fornitori che rispettano i requisiti. Lo stesso documento indicava 48 TAC per milione di abitanti nel 2020, settore ambulatoriale compreso, sopra la media svizzera.

Il dato si inserisce nel dibattito sui premi. Il Ticino ha i costi per assicurato più alti della Svizzera, e solo una parte di questo primato si spiega con l'età della popolazione. Un ricorso agli esami diagnostici doppio rispetto alla media è uno degli elementi che compongono il resto del conto.

I dati

TAC negli ospedali, per Cantone

Apparecchi in ospedali e cliniche, pubblici e privati insieme, ordinati per densità. Gli esami sono contati nel Cantone dell'ospedale, quindi includono i pazienti di altri Cantoni.