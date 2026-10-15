«Indottrinamento a scuola», i Giovani UDC lanciano la "Scuola neutrale"

«Una scuola neutrale è una scuola più pluralista»

La contestazione va però oltre l'episodio di Mendrisio. Per i Giovani UDC, quanto accaduto solleva una questione più ampia sul ruolo della scuola pubblica e sulla necessità di garantire un insegnamento rispettoso delle diverse sensibilità politiche e culturali. «Una scuola neutrale non è una scuola meno politica: è una scuola più pluralista», sostiene il movimento, secondo cui l'obiettivo dell'istruzione deve essere quello di formare cittadini capaci di distinguere i fatti dalle interpretazioni e dalla propaganda, confrontarsi con opinioni contrarie e sviluppare un giudizio autonomo.