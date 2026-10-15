L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Dove sono finiti i 200 milioni?

Secondo l'inchiesta giornalistica, gli alberi esistono realmente, ma quelli situati in Costa Rica non appartengono direttamente alla LFS, bensì a due società locali. Nel consiglio di amministrazione di una di queste siede Carl-Lambert Liesenberg, 62 anni, direttore della LFS e, dal 2017, proprietario e unico membro del suo consiglio di amministrazione. L'altra società è gestita da un suo partner commerciale. Dall'analisi del bilancio finale del 2023 emergono inoltre prestiti per complessivi 25 milioni di franchi, concessi ad altre aziende riconducibili a Liesenberg in Svizzera e Tanzania, nonché a partner commerciali in Ecuador. Altri 3,6 milioni di franchi sono stati destinati personalmente all'imprenditore.

Indagine penale in corso

Il Ministero pubblico di Nidvaldo ha confermato l'esistenza di un procedimento penale nei confronti di Liesenberg, residente nella Svizzera centrale. Nell'ambito delle indagini sono state effettuate cinque perquisizioni domiciliari. Nei confronti del 62enne vale la presunzione di innocenza. La vicenda ha avuto sviluppi giudiziari anche in Germania, dove risiede la maggior parte dei clienti della LFS. Nel 2025, il tribunale regionale di Francoforte sull'Oder ha stabilito che il modello commerciale della società era stato fin dall'inizio «finalizzato a ingannare e danneggiare i clienti».