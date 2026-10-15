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Preventivo 2027 in rosso ma moltiplicatori invariati

Il disavanzo scende a 14,7 milioni, meglio delle precedenti stime: la Città conferma le aliquote fiscali e punta su 97 milioni di investimenti, mentre per il 2026 si profila un avanzo.
Preventivo 2027 in rosso ma moltiplicatori invariati
Tipress
Fonte Città di Lugano
elaborata da Redazione
Preventivo 2027 in rosso ma moltiplicatori invariati
Il disavanzo scende a 14,7 milioni, meglio delle precedenti stime: la Città conferma le aliquote fiscali e punta su 97 milioni di investimenti, mentre per il 2026 si profila un avanzo.

LUGANO - Un disavanzo di 14,7 milioni di franchi, investimenti netti per 97 milioni e moltiplicatori d'imposta invariati. Sono i dati principali del Preventivo 2027 della Città di Lugano, approvato dal Municipio e trasmesso al Consiglio comunale per esame e approvazione. I conti restano in rosso, ma le cifre mostrano un miglioramento rispetto alle precedenti proiezioni finanziarie.

Un disavanzo inferiore alle previsioni
Il deficit previsto per il 2027 è di 14,7 milioni di franchi, ovvero 4,8 milioni in meno rispetto ai 19,5 milioni indicati per lo stesso anno nel Piano finanziario 2026-2033. Il miglioramento è ancora più marcato se confrontato con la precedente proiezione pluriennale, che stimava un disavanzo di 30,1 milioni: la differenza è di 15,4 milioni.

Per il Municipio si tratta di un segnale incoraggiante, che conferma il percorso di risanamento finanziario intrapreso. Il miglioramento, tuttavia, non elimina la necessità di ulteriori interventi per riportare i conti cittadini verso un equilibrio duraturo.

Le cifre del Preventivo
Nel dettaglio, il Preventivo 2027 prevede spese ordinarie per 510,8 milioni di franchi ed entrate ordinarie per 224,1 milioni. Il fabbisogno da coprire attraverso le imposte ammonta quindi a 286,7 milioni.

Il gettito fiscale stimato è di 221 milioni di franchi per le persone fisiche e di 51 milioni per le persone giuridiche. Il Municipio ha deciso di mantenere invariati entrambi i moltiplicatori d'imposta, confermando l'80% per le persone fisiche e l'85% per quelle giuridiche.

La scelta, spiega l'Esecutivo, risponde alla volontà di proseguire il riequilibrio finanziario senza aumentare la pressione fiscale attraverso i moltiplicatori, preservando l'attrattività della città per residenti e imprese.

Investimenti per 97 milioni
 Nonostante la situazione finanziaria, Lugano intende mantenere gli investimenti considerati strategici. Per il 2027 sono previsti investimenti netti pari a 97 milioni di franchi, una cifra che comprende anche il pagamento posticipato di parte del saldo per l'acquisto del PalaRaiffeisen.

L'autofinanziamento previsto ammonta a 16,6 milioni di franchi, mentre il risultato globale si attesta a meno 80,4 milioni. Un dato che conferma la necessità di continuare a monitorare l'evoluzione dell'indebitamento e la sostenibilità degli investimenti.

Per il 2026 si prospetta un avanzo
In occasione della presentazione del Preventivo 2027, il Municipio ha fornito anche un'indicazione sull'andamento dell'esercizio in corso. La tendenza di chiusura del 2026 lascia infatti prevedere un avanzo nella gestione corrente.

Il dato rappresenta un elemento positivo nel percorso di risanamento, anche se il Municipio sottolinea che il riequilibrio strutturale delle finanze cittadine richiederà ancora tempo e ulteriori misure.

Il Preventivo 2027 integra già gli interventi di risanamento decisi dall'Esecutivo e richiesti dal Consiglio comunale. Non comprende invece ancora le misure necessarie a compensare, a partire dal 2028, le conseguenze finanziarie delle votazioni popolari del 2025, come previsto dall'attuale pianificazione finanziaria.

Nuove misure entro fine anno
Il lavoro di risanamento proseguirà nei prossimi mesi. Entro la fine del 2026, il Comitato di risanamento finanziario presenterà al Municipio una serie di misure destinate a rendere più efficienti le attività svolte dall'amministrazione cittadina.

Una seconda fase è prevista nel corso del 2027, quando saranno formulate proposte per ridefinire gli ambiti e le priorità dell'azione comunale.

L'obiettivo dichiarato dall'Esecutivo è ridurre progressivamente i disavanzi, rafforzare l'equilibrio finanziario e governare l'evoluzione del debito attraverso una gestione più rigorosa delle risorse pubbliche, senza rinunciare agli investimenti strategici e alla qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Il messaggio municipale sul Preventivo 2027 passa ora all'esame del Consiglio comunale, al quale spetterà pronunciarsi sulla proposta.

Le principali cifre del Preventivo 2027
Disavanzo di gestione corrente: CHF 14.7 milioni;
• Spese ordinarie: CHF 510.8 milioni;
• Entrate ordinarie: CHF 224.1 milioni;
• Fabbisogno coperto da imposte: CHF 286.7 milioni;
• Moltiplicatori d’imposta confermati: 80% per le persone fisiche e 85% per le persone
giuridiche;
• Gettito fiscale delle persone fisiche: CHF 221.0 milioni;
• Gettito fiscale delle persone giuridiche: CHF 51.0 milioni;
• Investimenti netti: CHF 97.0 milioni (comprendono parte del saldo per l’acquisto del
PalaRaiffeisen);
• Autofinanziamento: CHF 16.6 milioni;
• Risultato globale: – CHF 80.4 milioni.

Fonte: Città di Lugano

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