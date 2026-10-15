Preventivo 2027 in rosso ma moltiplicatori invariati

LUGANO - Un disavanzo di 14,7 milioni di franchi, investimenti netti per 97 milioni e moltiplicatori d'imposta invariati. Sono i dati principali del Preventivo 2027 della Città di Lugano, approvato dal Municipio e trasmesso al Consiglio comunale per esame e approvazione. I conti restano in rosso, ma le cifre mostrano un miglioramento rispetto alle precedenti proiezioni finanziarie.