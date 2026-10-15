Medico in carcere per presunti reati sessuali
Il professionista è sotto inchiesta dalla scorsa estate in seguito alla segnalazione di una paziente.
LOCARNESE - La segnalazione al Ministero pubblico è arrivata da una paziente. E da lì, la scorsa estate, sono partiti gli accertamenti che hanno portato all'arresto di un noto medico attivo nel Locarnese. Si sospetta che abbia commesso reati legati alla sfera sessuale su persone incapaci di discernimento. Il medico in questione si troverebbe in carcere già da qualche mese.
Cosa dicono le autorità
La conferma della notizia arriva anche dallo stesso Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale:
«Possiamo confermare l'apertura di un procedimento penale a carico di un medico attivo nel Locarnese. Gli accertamenti, partiti a inizio luglio a seguito di una denuncia, riguardano presunti reati legati alla sfera sessuale di alcune pazienti. Il principale addebito a carico dell'uomo è quello di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere».
L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice generale sostituta Chiara Borelli.
«L’imputato si trova tuttora in stato di carcerazione preventiva. Considerati gli accertamenti in corso e, vista la delicatezza della vicenda, non verranno rilasciate ulteriori informazioni».
L'Ordine dei medici
Franco Denti, presidente dell'Ordine dei medici del Canton Ticino, reagisce così all'accaduto: «Ci rammarichiamo per quanto successo. Allo stesso tempo ci occuperemo della gestione delle cartelle cliniche dei pazienti che sono rimasti momentaneamente senza medico».
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