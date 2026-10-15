Medico in carcere per presunti reati sessuali

LOCARNESE - La segnalazione al Ministero pubblico è arrivata da una paziente. E da lì, la scorsa estate, sono partiti gli accertamenti che hanno portato all'arresto di un noto medico attivo nel Locarnese. Si sospetta che abbia commesso reati legati alla sfera sessuale su persone incapaci di discernimento. Il medico in questione si troverebbe in carcere già da qualche mese.