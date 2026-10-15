Leandro Bitetti è il nuovo Direttore della Formazione di base SUPSI
Nella seduta del 15 ottobre, il Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana ha deciso di affidare la direzione di mandato all’attuale responsabile del Master of Science in Business Administration.
Nella seduta del 15 ottobre, il Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana ha deciso di affidare la direzione di mandato all’attuale responsabile del Master of Science in Business Administration.
MANNO - Leandro Bitetti è stato nominato direttore della Formazione di base della SUPSI. La scelta è arrivata al termine di una procedura di selezione che ha coinvolto 53 candidature provenienti dalla Svizzera e dall'estero. L'entrata in funzione avverrà in modo progressivo, per garantire il passaggio delle responsabilità attualmente ricoperte all'interno dell'istituto.
La Commissione di valutazione ha esaminato le candidature considerando le competenze professionali, la conoscenza dell'istituzione e la visione strategica. Particolare attenzione è stata riservata alla capacità di guidare la Formazione di base in una fase caratterizzata da importanti cambiamenti: dall'evoluzione demografica all'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sulla didattica e sulle professioni, fino alla crescente pressione sulle risorse disponibili.
Secondo quanto comunicato dalla SUPSI, a convincere la Commissione sono state soprattutto la visione strategica di Bitetti, la sua conoscenza dei processi istituzionali e l'esperienza maturata all'interno della scuola universitaria, in particolare nell'ambito della gestione accademica.
Dagli studi all'esperienza in SUPSI
Nato a Zurigo nel 1988, Leandro Bitetti ha conseguito nel 2010 una laurea in Scienze economiche all'Università della Svizzera italiana (USI). Due anni più tardi ha ottenuto un Master of Science in Management all'Università di Losanna. Il suo percorso accademico è proseguito all'USI, dove ha conseguito un dottorato in Scienze della comunicazione con menzione magna cum laude.
Dopo un'esperienza professionale presso Ernst & Young, nel 2014 è entrato alla SUPSI, dove ha progressivamente assunto incarichi nella ricerca, nella didattica e nella gestione accademica.
Nel corso degli anni ha lavorato presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), il Centro competenze inno3 e il Centro competenze management e imprenditorialità. Nel 2022 è stato nominato responsabile del Master of Science in Business Administration.
Ricerca, intelligenza artificiale e formazione
Accanto agli incarichi accademici, Bitetti ha sviluppato un'attività di ricerca concentrata soprattutto sull'innovazione e sulla trasformazione digitale. Ha assunto la responsabilità di progetti e mandati finanziati da fondazioni e programmi europei, occupandosi in particolare dell'innovazione dei modelli di business, dell'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nelle piccole e medie imprese, dell'educazione all'imprenditorialità e dello sviluppo delle competenze digitali nella formazione professionale.
È inoltre autore di pubblicazioni scientifiche apparse su riviste internazionali, articoli divulgativi e capitoli di libri.
Sul fronte della didattica, ha maturato esperienza nei percorsi Bachelor, Master ed Executive Master, assumendo la responsabilità di moduli formativi in due dipartimenti della SUPSI. Tra questi figurano Master Thesis e Business Model Innovation in the Digital Era.
La sua attività si estende anche a livello internazionale. Dal 2024 guida lo Special Interest Group «Teaching & Coaching» dell'International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), organizzazione nella quale aveva precedentemente ricoperto incarichi di coordinamento scientifico e di coordinamento della comunità dei giovani ricercatori.
Un passaggio di consegne graduale
La nomina comporterà un cambiamento nelle responsabilità attualmente ricoperte da Bitetti all'interno del DEASS. Per questo motivo, l'assunzione della nuova funzione avverrà progressivamente, così da consentire una transizione dei compiti in corso.
Il Consiglio SUPSI ha espresso i propri auguri al nuovo direttore della Formazione di base, ringraziandolo per il lavoro svolto finora all'interno dell'istituzione.