Leandro Bitetti è il nuovo Direttore della Formazione di base SUPSI

Ricerca, intelligenza artificiale e formazione

Accanto agli incarichi accademici, Bitetti ha sviluppato un'attività di ricerca concentrata soprattutto sull'innovazione e sulla trasformazione digitale. Ha assunto la responsabilità di progetti e mandati finanziati da fondazioni e programmi europei, occupandosi in particolare dell'innovazione dei modelli di business, dell'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nelle piccole e medie imprese, dell'educazione all'imprenditorialità e dello sviluppo delle competenze digitali nella formazione professionale.