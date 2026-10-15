Giuliano Bignasca avrà la sua via

Il tratto di via Capelli era già stato indicato come possibile dalla Commissione stradario. A far propendere il Municipio per questa soluzione è stata la volontà di limitare i disagi per abitanti e imprese. Durante il Consiglio comunale di martedì scorso, il sindaco Michele Foletti aveva ricordato che cambiare il nome di una strada comporta inconvenienti per cittadini e aziende, coinvolgendo anche realtà come Swisscom e la Posta. Per Bianchetti si tratta però di «un falso problema», perché in seguito alle aggregazioni diverse vie del Comune stanno già cambiando nome.

La decisione va contro il preavviso della Commissione stradario, che si era espressa negativamente sull’intitolazione a Bignasca richiamando la prassi di riservare le strade dedicate a personalità politiche a sindaci o figure considerate bipartisan. Secondo il presidente della Commissione e vicesindaco Roberto Badaracco, «si è creato un precedente»: a suo giudizio, «ha prevalso l’emotività e la ragion di Stato». In passato il Municipio si era già chinato tre volte sulla questione, senza trovare una soluzione.