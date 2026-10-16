Un progetto di colonie che accompagna le stagioni

«Le famiglie ci chiedono di poter contare su proposte durante le pause scolastiche. Abbiamo raccolto queste sollecitazioni e, insieme a Kreiamoci, vogliamo dare continuità alla bella esperienza vissuta in estate. Il nostro obiettivo è costruire un punto di riferimento per i genitori e offrire ai bambini un ambiente accogliente, dove stringere amicizie, scoprire nuove passioni e sentirsi parte di un gruppo», dichiarano Marco Imperadore, presidente, e Ihsan Alpen, vicepresidente dell’Associazione Amélie.

All’insegna del motto «Con Amélie, insieme siamo unici!», la settimana autunnale proporrà attività all’aria aperta, sport e giochi di movimento, laboratori creativi e momenti dedicati alla natura e alla scoperta. Amicizia, condivisione e valorizzazione delle differenze saranno il filo conduttore delle giornate, per trasformare le vacanze in un’esperienza di crescita e divertimento.