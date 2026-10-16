Un progetto di colonie che accompagna le stagioni
La collaborazione tra Amélie e Kreiamoci prosegue con la colonia autunnale dal 2 al 6 novembre 2026 a Pregassona. L’obiettivo è proporre alle famiglie un’offerta regolare durante le vacanze scolastiche.
PREGASSONA - Dare continuità alle occasioni di incontro e crescita per i bambini, offrendo alle famiglie un sostegno concreto durante le pause scolastiche: è con questo spirito che l’Associazione Amélie e l’Associazione Kreiamoci rinnovano la loro collaborazione e organizzano la colonia autunnale dal 2 al 6 novembre 2026, presso la sede di Amélie in via Ceresio 43 a Pregassona. La proposta è rivolta ai bambini dai 4 ai 12 anni, con attività giornaliere dalle 8.30 alle 16.30.
Dopo il positivo riscontro della colonia estiva di agosto, le due associazioni intendono sviluppare un percorso che accompagni le diverse stagioni, con l’obiettivo di proporre colonie durante le vacanze di Carnevale, Pasqua, estate e autunno. Un impegno che nasce anche dalle numerose richieste delle famiglie di Lugano e del quartiere, alla ricerca di opportunità di socializzazione per i figli e di soluzioni per conciliare vita familiare e lavoro.
«Le famiglie ci chiedono di poter contare su proposte durante le pause scolastiche. Abbiamo raccolto queste sollecitazioni e, insieme a Kreiamoci, vogliamo dare continuità alla bella esperienza vissuta in estate. Il nostro obiettivo è costruire un punto di riferimento per i genitori e offrire ai bambini un ambiente accogliente, dove stringere amicizie, scoprire nuove passioni e sentirsi parte di un gruppo», dichiarano Marco Imperadore, presidente, e Ihsan Alpen, vicepresidente dell’Associazione Amélie.
All’insegna del motto «Con Amélie, insieme siamo unici!», la settimana autunnale proporrà attività all’aria aperta, sport e giochi di movimento, laboratori creativi e momenti dedicati alla natura e alla scoperta. Amicizia, condivisione e valorizzazione delle differenze saranno il filo conduttore delle giornate, per trasformare le vacanze in un’esperienza di crescita e divertimento.
«Siamo molto contenti del risultato della colonia estiva e di proseguire questa collaborazione con Amélie. Mettere insieme le nostre esperienze ci permette di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie e di costruire proposte che abbiano continuità. Vogliamo che ogni colonia sia un’occasione per ritrovarsi, accogliere nuovi compagni e vivere esperienze che lascino un bel ricordo nei bambini», sottolinea Giuseppe Amorese, coordinatore dell’Associazione Kreiamoci.