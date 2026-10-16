Al via la rassegna Jazz me up!

Dopo una prima performance site-specific nel 2024, l’incontro tra i tre musicisti si è trasformato in un percorso condiviso, fondato sull’improvvisazione e sulla ricerca di una connessione profonda con il momento presente, l’ambiente e il pubblico. Le loro sonorità assumono la forma di un rituale collettivo, in cui musica e ritmi diventano espressione di comunità, condivisione e resistenza. Fiati, percussioni e strumenti antichi si espandono attraverso l’elettronica, tra loop, campionamenti ed elaborazioni sonore, creando un ponte tra dimensione ancestrale e contemporaneità, tra radici e sperimentazione. Un’esperienza immersiva che trasforma il concerto in un viaggio condiviso, organizzata in collaborazione con il Grin Festival di Roveredo (Grigioni).

Gli altri appuntamenti firmati Jazz me up!

Il secondo concerto, in programma lunedì 16 novembre, è realizzato in collaborazione con la rassegna Tra jazz e nuove musiche di RSI Rete Due. Protagonista della serata è il pianista israeliano Shai Maestro con il progetto “The Guesthouse Quartet” che mette in dialogo il suo profondo bagaglio jazzistico con una visione contemporanea, nella quale elementi acustici ed elettronici convivono in un equilibrio naturale e mai forzato Giovedì 26 novembre, arriva allo Studio FOCE, Alex Misko, fra i protagonisti più innovativi del fingerstyle contemporaneo. Questa data è organizzata in collaborazione con il Festival Chitarre dal Mondo, giunto alla XVIII edizione. Tra i protagonisti più innovativi del fingerstyle contemporaneo, il chitarrista trasforma la chitarra acustica in una vera e propria orchestra, combinando tapping, percussioni e arrangiamenti originali.