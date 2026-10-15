Nicolò Tresoldi si allontana dall’Italia

La storia di Nicolò Tresoldi, bomber del Bruges, abbraccia quattro stati e un paio di continenti. Ma ciò non ha portato confusione nella testa del 22enne che, consacratosi ai massimi livelli con la tripletta di San Siro in Champions League (anche se già l’anno scorso aveva realizzato 23 reti in 58 match tra Jupiler League, Champions e Coppa del Belgio), ha anzi le idee chiarissime. Vuole fare il massimo con il club che ha riposto fiducia in lui e vuole provare a vincere, la prossima estate, l’Europeo U21 con la Germania. Per guardare alla stagione 2027/28 ci sarà poi tempo. Per scegliere la società nella quale continuare la carriera (i nerazzurri chiedono almeno 60 milioni di euro per privarsi del loro gioiellino) e per scegliere la nazionale “dei grandi” nella quale giocare.