Tami, una carezza e un monito per il Lugano

Certo, quel Lugano non era lontanamente paragonabile a quello di oggi; Croci-Torti deve in ogni caso preoccuparsi?

«Gli incontri in coppa ti tolgono sicuramente energie - ha raccontato proprio Pier Tami - ma a far la differenza non sono quelli, non sono i 90’ in campo: sono i viaggi che ti ammazzano. E noi, quell’anno, giocammo praticamente sempre in trasferta (i tre match casalinghi furono disputati a Lucerna). Il Lugano di oggi potrà invece esibirsi davanti ai suoi tifosi. E, soprattutto, la sera dopo l’incontro i calciatori potranno dormire nei loro letti…».

È così pesante?

«Sì, devo ammetterlo. Si gioca il giovedì e spesso non si riesce a prendere l’aereo prima della mattina seguente. Significa che tra volo, arrivo in aeroporto e rientro, spazio per un nuovo allenamento non c’è. Quello si fa il sabato mattina e poi, già nel pomeriggio, devi magari salire sul bus per una trasferta in campionato. I ragazzi più esperti forse riescono a gestirsi. Quelli giovani, e i miei bianconeri erano molto giovani, fanno invece molta più fatica».