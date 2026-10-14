Tami, una carezza e un monito per il Lugano
Euforia in coppa e fatica in campionato? Pier Tami avvisa il Lugano
Il dirigente della Nazionale ha allenato i bianconeri mentre erano impegnati in campionato ed Europa League.
Euforia in coppa e fatica in campionato? Pier Tami avvisa il Lugano
Il dirigente della Nazionale ha allenato i bianconeri mentre erano impegnati in campionato ed Europa League.
LUGANO - Anno domini 2017. Dopo un campionato chiuso al terzo posto alle spalle di Basilea e Young Boys, il Lugano si appresta a una stagione “doppia”, nella quale misurarsi in Super League (e in Coppa Svizzera, ovviamente) ma anche in Europa League.
In panchina siede Pier Tami che, purtroppo per i tifosi ticinesi, ai suoi proprio non riesce a far digerire il surplus di impegni. I bianconeri rimangono infatti nella competizione continentale solo per sei partite, quelle del girone del primo turno, venendo eliminati nonostante i nove punti conquistati contro Viktoria Plzen, FCSB e Hapoel Be’er Sheva. Il bilancio è ancor più negativo se si considera che nei sei impegni di campionato giocati subito dopo le sfide d’Europa, raccolgono appena due dei diciotto punti a loro disposizione.
Certo, quel Lugano non era lontanamente paragonabile a quello di oggi; Croci-Torti deve in ogni caso preoccuparsi?
«Gli incontri in coppa ti tolgono sicuramente energie - ha raccontato proprio Pier Tami - ma a far la differenza non sono quelli, non sono i 90’ in campo: sono i viaggi che ti ammazzano. E noi, quell’anno, giocammo praticamente sempre in trasferta (i tre match casalinghi furono disputati a Lucerna). Il Lugano di oggi potrà invece esibirsi davanti ai suoi tifosi. E, soprattutto, la sera dopo l’incontro i calciatori potranno dormire nei loro letti…».
È così pesante?
«Sì, devo ammetterlo. Si gioca il giovedì e spesso non si riesce a prendere l’aereo prima della mattina seguente. Significa che tra volo, arrivo in aeroporto e rientro, spazio per un nuovo allenamento non c’è. Quello si fa il sabato mattina e poi, già nel pomeriggio, devi magari salire sul bus per una trasferta in campionato. I ragazzi più esperti forse riescono a gestirsi. Quelli giovani, e i miei bianconeri erano molto giovani, fanno invece molta più fatica».
In trasferta vanno tutti, significa che almeno tre volte quest'anno, se non supererà la fase a campionato del torneo, nel weekend ci si dovrà attendere un Lugano “bollito”?
«Magari meno brillante del solito. Ma c’è un altro aspetto di cui tener conto: rispetto a qualche anno fa, a livello di cura dei dettagli riguardo al recupero, il calcio è cambiato enormemente. Soprattutto per quel che riguarda la nutrizione, ormai i grandi club hanno professionisti in grado di far rendere al meglio i calciatori. E non parlo dei carboidrati per essere al top in partita. Penso a tutto quello che c’è dopo l’incontro: in Nazionale, per esempio, siamo arrivati a portare i ragazzi al pieno recupero a livello fisiologico in 48 ore. Mi aspetto quindi che in campionato, almeno dopo i match di coppa disputati all’AIL Arena, i bianconeri siano al top».
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|7
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|8
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|SC Freiburg
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|Ajax
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|Twente
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|FK Crvena Zvezda
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|St.Truiden
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|KF Egnatia Rrogozhine
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|24
|Fk Borac Banja Luka
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|CSKA Sofia
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|Hnk Hajduk Split
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|27
|Thun
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|28
|Panathinaikos Athens
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|FC Nordsjaelland
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|30
|Brighton
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|31
|Braga
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|32
|FK Kauno Zalgiris
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|33
|Cs Universitatea Craiova
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|0
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|34
|FC Iberia 1999
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|35
|Lincoln Red Imps
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|36
|Riga Fc
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