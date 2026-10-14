Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFERENCE LEAGUE

Tami, una carezza e un monito per il Lugano

Euforia in coppa e fatica in campionato? Pier Tami avvisa il Lugano
Tami, una carezza e un monito per il Lugano
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
Tami, una carezza e un monito per il Lugano
Euforia in coppa e fatica in campionato? Pier Tami avvisa il Lugano
Il dirigente della Nazionale ha allenato i bianconeri mentre erano impegnati in campionato ed Europa League.
Conference League15.10.2026
Lugano
18:45
FK Crvena Zvezda
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Anno domini 2017. Dopo un campionato chiuso al terzo posto alle spalle di Basilea e Young Boys, il Lugano si appresta a una stagione “doppia”, nella quale misurarsi in Super League (e in Coppa Svizzera, ovviamente) ma anche in Europa League. 

In panchina siede Pier Tami che, purtroppo per i tifosi ticinesi, ai suoi proprio non riesce a far digerire il surplus di impegni. I bianconeri rimangono infatti nella competizione continentale solo per sei partite, quelle del girone del primo turno, venendo eliminati nonostante i nove punti conquistati contro Viktoria Plzen, FCSB e Hapoel Be’er Sheva. Il bilancio è ancor più negativo se si considera che nei sei impegni di campionato giocati subito dopo le sfide d’Europa, raccolgono appena due dei diciotto punti a loro disposizione. 

Certo, quel Lugano non era lontanamente paragonabile a quello di oggi; Croci-Torti deve in ogni caso preoccuparsi?
«Gli incontri in coppa ti tolgono sicuramente energie - ha raccontato proprio Pier Tami - ma a far la differenza non sono quelli, non sono i 90’ in campo: sono i viaggi che ti ammazzano. E noi, quell’anno, giocammo praticamente sempre in trasferta (i tre match casalinghi furono disputati a Lucerna). Il Lugano di oggi potrà invece esibirsi davanti ai suoi tifosi. E, soprattutto, la sera dopo l’incontro i calciatori potranno dormire nei loro letti…».

È così pesante?
«Sì, devo ammetterlo. Si gioca il giovedì e spesso non si riesce a prendere l’aereo prima della mattina seguente. Significa che tra volo, arrivo in aeroporto e rientro, spazio per un nuovo allenamento non c’è. Quello si fa il sabato mattina e poi, già nel pomeriggio, devi magari salire sul bus per una trasferta in campionato. I ragazzi più esperti forse riescono a gestirsi. Quelli giovani, e i miei bianconeri erano molto giovani, fanno invece molta più fatica».

In trasferta vanno tutti, significa che almeno tre volte quest'anno, se non supererà la fase a campionato del torneo, nel weekend ci si dovrà attendere un Lugano “bollito”?
«Magari meno brillante del solito. Ma c’è un altro aspetto di cui tener conto: rispetto a qualche anno fa, a livello di cura dei dettagli riguardo al recupero, il calcio è cambiato enormemente. Soprattutto per quel che riguarda la nutrizione, ormai i grandi club hanno professionisti in grado di far rendere al meglio i calciatori. E non parlo dei carboidrati per essere al top in partita. Penso a tutto quello che c’è dopo l’incontro: in Nazionale, per esempio, siamo arrivati a portare i ragazzi al pieno recupero a livello fisiologico in 48 ore. Mi aspetto quindi che in campionato, almeno dopo i match di coppa disputati all’AIL Arena, i bianconeri siano al top».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1KuPS00000000
2Pafos Fc00000000
3Jablonec00000000
4Lugano00000000
5Kairat Almaty00000000
6AGF00000000
7FC Midtjylland00000000
8Mjaellby00000000
9Getafe CF00000000
10SC Freiburg00000000
11FC Copenhagen00000000
12Brann00000000
13Atalanta00000000
14Ajax00000000
15Twente00000000
16FK Crvena Zvezda00000000
17Trabzonspor00000000
18Monaco00000000
19Hearts00000000
20Gent00000000
21St.Truiden00000000
22KF Egnatia Rrogozhine00000000
23Inter Club D Escaldes00000000
24Fk Borac Banja Luka00000000
25CSKA Sofia00000000
26Hnk Hajduk Split00000000
27Thun00000000
28Panathinaikos Athens00000000
29FC Nordsjaelland00000000
30Brighton00000000
31Braga00000000
32FK Kauno Zalgiris00000000
33Cs Universitatea Craiova00000000
34FC Iberia 199900000000
35Lincoln Red Imps00000000
36Riga Fc00000000
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 14.10.2026 14:01
allenatorecalcio svizzerocoppacoppa svizzeraeuropa leagueluganopier tamirecupero atletistagione 2017super league
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
2 gior
12

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
73
235

Chi non lavora, non va in pensione

Colto da un malore in bicicletta: è grave
LIVE
BIASCA
2 gior

Colto da un malore in bicicletta: è grave

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
1 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

Ombre e sospetti su Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
27
53

Ombre e sospetti su Lugano

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
18 ore
19
65

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata
LIVE
BELLINZONA
2 gior
109

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LIVE
TRAFFICO
1 gior
7
58

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
37

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua
LIVE
DAL MONDO
2 gior
6
41

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata
LIVE
KART
1 gior
20
53

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
35

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi
LIVE
MENDRISIOTTO
3 gior
19
65

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
11 ore

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
31

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano

Zaino sospetto, ma era un falso allarme
LIVE
CHIASSO
1 gior
5
33

Zaino sospetto, ma era un falso allarme

Prezzo di benzina e diesel in calo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
30

Prezzo di benzina e diesel in calo

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room
LIVE
MENDRISIO
1 gior
2
21

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
41
87

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare
LIVE
VAUD
1 gior
16
77

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare

«Test antidoping con accanto mia madre morta»
LIVE
CICLISMO
1 gior
14
69

«Test antidoping con accanto mia madre morta»

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
2 gior
33

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
9 ore
70
76

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
11 ore
66
95

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo
LIVE
RUGBY
2 gior
11
15

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla
LIVE
ZURIGO
3 gior
7
68

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video
LIVE
NEPAL
2 gior
2
42

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video

Addio a Wilma De Angelis
LIVE
ITALIA
2 gior

Addio a Wilma De Angelis

Si cerca Serena Chelliah
LIVE
CANTONE
6 ore

Si cerca Serena Chelliah

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»
LIVE
ZURIGO
3 gior
25
46

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
15

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo
LIVE
ITALIA
2 gior
40

Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»
LIVE
CONFINE
1 gior
25
41

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
4 ore
1
4

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare
LIVE
GIORNICO
2 gior
7
7

Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
20 ore
4
22

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
23

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»
LIVE
FCL
1 gior
3
11

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
11 ore
4
29

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»
LIVE
LUGANO
1 gior
29
47

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
167

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
LIVE
VAL BEDRETTO
3 gior
3
49

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra
LIVE
GINEVRA/ZURIGO
1 gior
7
20

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto
LIVE
DAL MONDO
1 gior
11
35

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto

Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
1
6

Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio

Perché si sta parlando così tanto di “American Covid” (anche da noi)
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
54

Perché si sta parlando così tanto di “American Covid” (anche da noi)

ULTIME NOTIZIE SPORT
La promessa di Infantino
LIVE
FIFA
1 ora
1

La promessa di Infantino

Quando lo sport diventa una casa per tutti: le storie di 27 bambini che hanno reso speciale l'estate di ASA
LIVE
ASA SUMMER CAMP
1 ora
1

Quando lo sport diventa una casa per tutti: le storie di 27 bambini che hanno reso speciale l'estate di ASA

«La Stella Rossa è abituata a comandare, ma non abbiamo paura»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
4 ore
1
9

«La Stella Rossa è abituata a comandare, ma non abbiamo paura»

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
5 ore

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
7 ore
1
9

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
11 ore
1
28

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

Tre gol di... Tresoldi: il Bruges di Sommer fa festa a San Siro
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
19 ore
1
16

Tre gol di... Tresoldi: il Bruges di Sommer fa festa a San Siro

La Svizzera gestisce e fa un passo verso il Mondiale
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
20 ore
12

La Svizzera gestisce e fa un passo verso il Mondiale

Razzismo in pista, Richardson cancellato
LIVE
CICLISMO SU PISTA
22 ore
1
31

Razzismo in pista, Richardson cancellato

Nathan Terraneo medaglia di bronzo
LIVE
SUPERMOTO
23 ore
6

Nathan Terraneo medaglia di bronzo