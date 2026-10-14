Quando lo sport diventa una casa per tutti: le storie di 27 bambini che hanno reso speciale l'estate di ASA

Nonostante i risultati raggiunti, ogni anno ASA deve confrontarsi con una realtà difficile. Le richieste di accoglienza sono numerose e, per garantire un accompagnamento realmente adeguato, è necessario rispettare precisi limiti organizzativi ed educativi. Non basta avere un posto libero in palestra per poter accogliere un bambino che necessita di un sostegno individualizzato. Servono persone formate, risorse economiche, pianificazione e continuità. E così, mentre aumentano le famiglie che cercano opportunità sportive inclusive, non sempre è possibile rispondere positivamente a tutte le richieste. Questo accade anche nelle attività extrascolastiche e nei campi organizzati durante le vacanze, quando il bisogno di accoglienza delle famiglie diventa particolarmente importante. Il nostro desiderio è semplice: non dover rinunciare ad accogliere un bambino soltanto perché mancano le risorse per garantirgli il sostegno di cui ha bisogno.