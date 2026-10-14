C'è la Stella Rossa, Lugano rispettoso ma affamato

Ultimamente, a livello difensivo il Lugano sta facendo molto bene.

«La difesa parte dalla prima pressione. Parliamo di un’attitudine che hanno i nostri ragazzi quest’anno, che non lasciano nulla al caso e lottano su ogni palla. E questo è frutto di un lavoro settimanale che fanno con grande attenzione. Il Maccabi fa un calcio posizionale, la Stella Rossa fa invece un calcio pieno di rotazioni, con un allenatore che prepara bene queste situazioni».

Questa Conference League potrebbe avere un sapore particolare per il Lugano.

«Mi ricordo la prima partita da allenatore in un Group Stage con il Bodo/Glimt. Lì c’erano emozione, gioia e nervosismo. Questo per vedere se avevamo la forza di reggere certi palcoscenici. Ora invece so che la mia squadra può giocarsela alla pari con tutte in Europa, quindi c'è grande serenità. C’è poi grande orgoglio per il fatto di giocare la Conference in questo stadio. Ne parlavamo in passato, ce l’abbiamo fatta e non vediamo l’ora di poter cominciare».