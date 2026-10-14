Esordio in trasferta amaro per il Como

E pensare che la serata dei lombardi era iniziata nel migliore dei modi, con il gol di Diao dopo 18 minuti. L'attaccante, poi uscito per infortunio, aveva portato avanti i suoi, ma il vantaggio è durato appena due minuti: a ristabilire la parità ci ha pensato Zechiel. Nella ripresa Hadj Moussa e un autogol di Sanches hanno poi regalato la vittoria agli olandesi (di Douvikas nei recuperi il secondo gol del Como).

Nell'altra sfida delle 18.45, il Liverpool ha travolto il LASK Linz in trasferta con un tennistico 6-3, grazie alla tripletta di Barcola e alle reti di Araujo, Frimpong e Koumas.